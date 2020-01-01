J.R., Jordan - LeBron kıyaslamaları için: "Bir aslanla kaplanı kıyaslayamazsınız"

Serbest oyuncu JR Smith, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Cleveland Cavaliers'dan eski takım arkadaşı LeBron James arasındaki bitmeyen GOAT tartışmasındaki fikrini sundu ve "Bir aslanla kaplanı kıyaslayamazsınız" şeklinde konuştu.



The Pat McAfee Show'da konuk olan Smith, LeBron'u Jordan ve merhum süperstar Kobe Bryant gibi tüm zamanların en iyilerinden ayıran şeyi ayrıntılı olarak açıkladı:



"Sizi sorumlu tutması. Bron ile ilgili başka bir şey de, çalışma ahlakı ile örnek olması. En büyük özelliği, insanları iş ahlakı ile bir araya çekebilmesidir. Açıkçası, daha iyi oyuncuların bunu yapması daha kolay. Ama benim karşımda, Jordan bunu yapmadı. Kobe bunu yapmadı. Bu "öldürücü zihniyete" sahip birçok oyuncu bunu yapacak kişiler değiller."



Jordan ve Bryant pratikte birbirlerinin kopyaları olsa da, James, müthiş bir fiziğe ve beceri setine sahip:



"İKİSİ DE KEDİGİLLERDEN, AMA AYNI DEĞİLLER"



"O bir skorer değil. Skorer dediğin, bireysel bir şey yapmak için tek yollu bir zihne sahip olan bir kişidir. Bir sniper gibi."



"Jordan ve Kobe, savunma yapıyorlardı ama skorer adamlardı. Bir gecede 50, 60, 70 sayı atıyorlardı. Oldukça komple, iyi ribaund alan, sayı atan, pas veren, top süren iyi bir takım arkadaşınız olduğunda, tamamen farklı bir atmosfer oluyor. O, diğer bu adamlardan tamamen farklı bir insan. Karşılaştırma olamaz. Çünkü bir aslan ile bir kaplanı karşılaştıramazsınız. İkisi de kedigillerden, ama aynı değiller."



Smith, benzetmesini farklı bir alıntıyla bitirdi:



"Aslan, ormanın kralıdır. Herkes aslanın önünde eğilir. Ama bu, kaplanın 'Ben de fena biriyim' demesine engel değil."



