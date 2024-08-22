İzmir'de tekvando şenliği

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası start aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmir'de tekvando şenliği
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22 Ağustos 2024 13:56
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı. İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda, 73 ilden 830 kulübe bağlı 3 bin 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla 21-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyona, bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvando antrenörlerinden Murat Şimşek adıyla organize edildi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, organizasyona katılan tüm sporcu, antrenör ve kulüplere başarılar diledi.

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