Ivo Vieira: "Skoru korumak için çok çalıştık"

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira sahasında kazandıkları Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ivo Vieira: 'Skoru korumak için çok çalıştık'
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12 Kasım 2023 17:41
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, 1-0'dan sonra futbolcularının iyi oynayarak galibiyeti koruduğunu söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vieira, Samsunspor'un üst üste 2 maç kazandığına dikkati çekerek, "Böyle bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Ama skoru bulduktan sonra oyuncularım galibiyeti korumak adına çok çalışıp iyi şeyler yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaleci Erdem Canpolat'ın ve takımın iyi bir performans gösterdiğini ancak takım olarak bazı şeyleri düzeltmeleri gerektiğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, Erencan Yardımcı ve sakatlığı bulunan Romero'ya değinerek şöyle konuştu:

"Erencan Yardımcı, genç ve çalışkan bir arkadaş. Maç içinde çok çalıştı. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Romero için de şunu söyleyebilirim, aslında çok büyük bir sakatlık atlattı. Şu anda iyileşme süreci devam ediyor. Önümüzde 15 günlük bir süreç var. İyi bir şekilde takıma katılacağını düşünüyorum."

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