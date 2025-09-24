24 Eylül
İtalyanlardan Semih Kılıçsoy yorumu: "Daha fazlası gerekiyor"

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un, İtalya Kupası 2. turunda Frosinone'ye karşı gösterdiği performans İtalyan basınında gündem oldu.

calendar 24 Eylül 2025 12:06 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 12:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalyanlardan Semih Kılıçsoy yorumu: 'Daha fazlası gerekiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cagliari, İtalya Kupası 2. turu mücadelesinde Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan maçta Frosinone'yi 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11 başlayan Semih Kılıçsoy, 20. dakikada karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciye takıldı. 26. dakikada ise şık bir çalım sonrası attığı pası takım arkadaşı Gaetano değerlendiremedi.

20 yaşındaki milli futbolcu, ilk yarının sonunda yerini Mattia Felici'ye bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Semih Kılıçsoy için İtalyan basınında yapılan yorumlarda, Türk forvetin kendisine verile şansı iyi kullanamadığı ileri sürüldü ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"ŞANSI DEĞERLENDİREMEDİ"

Tuttomercatoweb: "Pisacane ilk dakikada ona kritik bir şans verdi, ancak bunu değerlendiremedi. Özellikle ilk yarıda farkı ikiye katlayabilecek bir şutu isabetsiz buldu."

"BARİZ BİR FIRSATI KAÇIRDI"


Tutto Cagliari: "Kritik bir fırsattı ama bunu tam olarak değerlendiremedi. Bariz bir fırsatı kaçırdı ve İtalyan liginin temposuna alışması gerekiyor gibiydi."

"İYİ BİR TOP KONTROLÜ VAR"

La Nuova: "Genç Türk santrforun iyi bir azim ve iyi bir top kontrolü var. Ceza sahasına yaptığı orta daha fazla şans hak ediyordu."

"DAHA FAZLASINI YAPMASI GEREKİYOR"

Cagliaripad: "20. dakikada Gaetano ona harika bir pas attı ama o bunu boşa harcadı. 26'de harika bir çalımla pasını verdi ama Gaetano pozisyonu boşa harcadı. Devre arasında oyundan çıkan Kılıçsoy'un daha fazlasını yapması gerekiyor çünkü hücumdaki rekabet zorlu."

"DAHA FAZLASINI VERMELİ"

Centotrentuno: "Onu ilk 11'de görmek için büyük bir beklenti vardı ve Türk oyuncu birkaç fırsatı tepti. Rog ve Gaetano'nun boşa harcadığı pozisyon gibi bazı parlak anlar gösterdi ancak aynı zamanda topu savunmakta zorlandı ve Gaetano'nun mükemmel pasıyla boşa giden büyük bir gol şansı yakaladı. Bu kadroda yükselmek istiyorsa daha fazlasını verebilir ve vermeli"

"KONTRA ATAKLARDA MÜKEMMEL İŞ ÇIKARDI"

Calciomercato: "Farkı ikiye katlama şansını kaçırdı ama genel olarak topla oynama ve kontra ataklarda mükemmel bir iş çıkardı."

 

