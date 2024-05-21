İtalyan ekipleri Jean Onana için geliyor

Beşiktaş'ın devre arasında Marsilya'ya kiraladığı ancak Fransız ekibinin kadrosunda düşünmediği Jean Onana'ya, İtalyan ekipleri talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İtalyan ekipleri Jean Onana için geliyor
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21 Mayıs 2024 18:43
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı ve kış transfer döneminde Marsilya'ya kiraldığı Jean Onana için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İTALYANLAR PEŞİNDE

Foot Mercato'da yer alan habere göre Marsilya'nın gelecek sezon kadrosunda tutmak istemediği ve Beşiktaş'a geri göndereceği Jean Onana'ya, İtalyan ekipleri talip oldu.

Haberin detaylarında 24 yaşındaki Fransız orta sahanın, Marsilya'da gösterdiği performansın bazı İtalyan ekiplerinin dikkatini çektiği ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacakları söylendi.

14 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında gittiği Marsilya formasıyla 14 resmi maça çıkan Jean Onana bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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