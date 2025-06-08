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İtalya Rallisi'nin galibi Sebastien Ogier!

Toyota Gazoo pilotu Sebastien Ogier, 2025 WRC sezonunun 6. ayağı olan İtalya Rallisi'ni kazanarak bu etaptaki 5. zaferiyle rekor kırdı.

calendar 08 Haziran 2025 17:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İtalya Rallisi'nin galibi Sebastien Ogier!
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 6. ayağı İtalya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı.

İtalya'da düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi, 3 saat 34 dakika 24.5 saniyede tamamlayan Fransız pilot Ogier, sezonun üçüncü, WRC kariyerinin 64. galibiyetini elde etti.

Kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Ogier, 5. defa zafere ulaştığı İtalya Rallisi'nde Fransız Sebastien Loeb'ü geride bırakarak en fazla kazanan pilot olma rekorunu tek başına ele geçirdi.


Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Ogier'nin 7.9 saniye gerisinde ikinci, Fin Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) ise liderin 50.5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Etabı 4. sırada bitiren Toyota Gazoo ekibinden Büyük Britanyalı Elfyn Evans, pilotlar klasmanında Ogier'nin 19 puan önünde liderliğini sürdürdü.

WRC'nin 7. ayağı, 26-29 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek.


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