İtalya, deplasmanda tek golle güldü!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 2. Grup maçında İtalya, deplasmanda Belçika ile karşılaştı. Stade Roi Baudouin'de oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.



İtalya'ya galibiyeti getiren golü 11. dakikada Sandro Tonali kaydetti.



Luciano Spalletti'nin öğrencileri Uluslar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. Belçika ise 3. kez mağlup oldu.



İtalya bu sonucun ardından puanını 13'e çıkardı. Belçika ise 4 puanda kaldı.



Bir sonraki maçta İtalya, Fransa ile oynayacak. Belçika ise İsrail ile karşılaşacak.



