İtalya, deplasmanda tek golle güldü!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 2. Grup maçında İtalya, deplasmanda Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İtalya, deplasmanda tek golle güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2024 00:39
UEFA Uluslar Ligi Lig A 2. Grup maçında İtalya, deplasmanda Belçika ile karşılaştı. Stade Roi Baudouin'de oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golü 11. dakikada Sandro Tonali kaydetti.

Luciano Spalletti'nin öğrencileri Uluslar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. Belçika ise 3. kez mağlup oldu.

İtalya bu sonucun ardından puanını 13'e çıkardı. Belçika ise 4 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta İtalya, Fransa ile oynayacak. Belçika ise İsrail ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery