İşte Yerel seçim sonuçları! 31 Mart sonuçlar

İSTANBUL | AÇILAN SANDIK: %96.46

ANKARA | AÇILAN SANDIK: %93.06

İZMİR | AÇILAN SANDIK: %96.87

BURSA | AÇILAN SANDIK: %97.12

ADANA | AÇILAN SANDIK: %88

ANTALYA | AÇILAN SANDIK: %95.32

ESKİŞEHİR | AÇILAN SANDIK: %94.96

BALIKESİR | AÇILAN SANDIK: %96.49

TRABZON | AÇILAN SANDIK: %98.63

ŞANLIURFA | AÇILAN SANDIK: %95.03

HATAY | AÇILAN SANDIK: %98.28

CHP: 43.98

AK Parti: 44.30

KIRKLARELİ | AÇILAN SANDIK: %99

00.38 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz neticeye alamadık"

00:38 | Ekrem İmamoğlu: "Bu seçimin kaybedeni yok. "Bu şehrin emeklilerine hayırlı olsun. Milletin parası artık milletin oldu. Bu şehir bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir.''

00.36 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin iradesi sadnıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır. 31 Mart seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı kullanarak mesajını ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi demokrasimizdir. Seçim yarışında kazanan Türkiye olmuştur. Milletin kararının hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi, demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır."

00.33 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Kardeşlerim 31 Mart mahalli idareler seçimini demokrasimize yakışır bir şekilde tamamladık."

YEREL SEÇİM SONUÇLARI! 31 Mart yerel seçimi bitti. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve sonuçlar belli oldu.81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti.%39.85%50.95-------------------------------%31.83%60.14-------------------------------37.2548.76"Yayın yasağı hakkında henüz karar verilmedi. Yasağı delen kanallar hakkında suç duyurusunda bulunulacak."Anadolu Ajansı: "Anlamlı bir veri oluşmasını bekliyoruz. Açılan sandık sayısı henüz çok az. Uzun sürmeyecektir. Anlamlı veriye ulaştığımız zaman açıklama yapılacaktır"YSK Başkanı Ahmet Yener: "Merakla beklediğiniz yayın yasağıyla ilgili sayım döküm işlemlerine başlandı, kurul birazdan toplanıp bu konuyu değerlendirecek."RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21:00'den önce verilmesi yasaktır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur."CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu: "Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız."Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum: "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…"YSK Başkanı Ahmet Yener: Bazı münferit sonuçlar dışında oy kullanma süreci sorunsuz olarak sonuçlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Hayatanı kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgeleri sisteme girilmeye başlandı ve veri akışı devam etmektedir."