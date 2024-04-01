İşte Yerel seçim sonuçları! 31 Mart sonuçlar

YEREL SEÇİM SONUÇLARI! 31 Mart yerel seçimi bitti. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve sonuçlar belli oldu.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti.
İŞTE YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İSTANBUL | AÇILAN SANDIK: %96.46
AK Parti/Murat Kurum: %39.85
CHP/Ekrem İmamoğlu: %50.95
-------------------------------
ANKARA | AÇILAN SANDIK: %93.06
AK Parti/Turgut Altınok: %31.83
CHP/Mansur Yavaş: %60.14
-------------------------------
İZMİR | AÇILAN SANDIK: %96.87
AK Parti/Hamza Dağ: 37.25
CHP/Cemil Tugay: 48.76
BURSA | AÇILAN SANDIK: %97.12
AK Parti: 38.45
CHP: 47.71
ADANA | AÇILAN SANDIK: %88
AK Parti: 37,53
CHP: %46.48
ANTALYA | AÇILAN SANDIK: %95.32
AK Parti: 39.91
CHP: 48.57
ESKİŞEHİR | AÇILAN SANDIK: %94.96
AK Parti: %38.13
CHP: %50.70
BALIKESİR | AÇILAN SANDIK: %96.49
AK Parti: 40.56
CHP: 50.78
TRABZON | AÇILAN SANDIK: %98.63
AK Parti: 51.46
CHP: 28.32
ŞANLIURFA | AÇILAN SANDIK: %95.03
AK Parti: 34.03
Yeniden Refah: 38.91
DEM Parti: 20.72
HATAY | AÇILAN SANDIK: %98.28
CHP: 43.98
AK Parti: 44.30
KIRKLARELİ | AÇILAN SANDIK: %99
MHP: 41.53
CHP: 40.69
TÜM İL VE İLÇE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!
01.12 | Murat Kurum: "31 Mart'ta ülkemiz, İstanbulumuz ve milletimiz için önemli bir seçimi yaşadık. Büyük bir olgunlukla geçirdiğimiz bu süreç hepimiz için hayırlı olsun. Sandığa giden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan ve yol yürüyen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizden dualarını esirgemeyen ve bizi bağrına basan İstanbullu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Her bir vatandaşımız gerçekten samimi duygularla bu süreçte bizi bağrına bastı, bizi evladı gibi gördü. İstanbullular şunu bilsin ki İstanbul'un Muradı, İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız"
00.40 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben sizlerle deliler gibi aşığım. Kim ne derse desin! Buradan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık ve başararak geldik. Bundan sonra da başararak yola revan olacağız."
00.38 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz neticeye alamadık"
00:38 | Ekrem İmamoğlu: "Bu seçimin kaybedeni yok. "Bu şehrin emeklilerine hayırlı olsun. Milletin parası artık milletin oldu. Bu şehir bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir.''
00.36 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin iradesi sadnıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır. 31 Mart seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı kullanarak mesajını ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi demokrasimizdir. Seçim yarışında kazanan Türkiye olmuştur. Milletin kararının hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi, demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır."
00.33 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Kardeşlerim 31 Mart mahalli idareler seçimini demokrasimize yakışır bir şekilde tamamladık."
00.22 | Fatih Erbakan: "Yeniden Refah Partisi, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız yıldızı olmuştur. 2 şehir 43 ilçe ve 24 belde belediyesi kazandık. Refah yerelden başlar sloganıyla 2028 seçiminde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz."
23.45 | Ekrem İmamoğlu: "Açıkçası yüzde 52'ye yakın oy oranımızla yüzde 39,5 civarında oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden hedeflerimiz ilçeler noktasında büyük oranda gerçekleşmiş olmamızdır. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler. Ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim. İlçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında emek gösteren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum."
23.44 | Ekrem İmamoğlu: "Onlara da demokrasinin düğününde çok değerli görev yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız düzeyinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz."
23.43 | Ekrem İmamoğlu: "İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp, ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımıza ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasına sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte iletmeyi borç biliyoruz."
23.35 | Ekrem İmamoğlu: "Bizim sistemimize göre sonuçların %90'ı bizde var. 1 milyonun biraz üzerinde bir farkla öndeyiz. İstanbul halkı yetkiyi bize vermiştir. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Genel başkanımız sayın Özgür Özel başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."
22.58 | İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.
22.45 | YSK Başkanı Ahmet Yener: "Sandıkların %51'i açıldı ve sayım devam ediyor. Veri akışı devam etmektedir. Açıklanan sonuçların herkese hayırlı olmasını diliyorum."
22.22 | Mansur Yavaş: "Bu kent bize 'bitti' denen yerde, bir anka kuşu gibi küllerinden doğan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emaneti. Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir."
22.16 | Mansur Yavaş: "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın bir ferdiyiz. Artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız ve herkese hizmet etmeye devam edeceğiz."
22.14 | Mansur Yavaş: "Bu seçimde de asıl kahramanlarımız sizler yani isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak çalışan, başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan herkese teşekkür ediyorum."
22.09| Turgut Altınok: "Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun."
22.08 | Özgür Özel: "Çocukken duyduğum hikayenin bütün siyasi hayatımda bana rehber olmasını diledim. Beşiktaş maçı kazanmıştır. Soyunma odasında büyük kıyamet kopmaktadır. Kapı açıldığında Süleyman Seba'nın koşup futbolculara sarılacağını düşündüler. Süleyman Seba onlara 'siz kazandınız ama yan odada kaybeden rakibiniz var. Centilmenliğe bu sığmaz' demiştir. Biz de bize yapılanları unutalım. Sevincimizi sessiz yaşayalım. Bugüne kadar bize ne yapıldıysa unutalım. Havai fişek atmaktan, silah atmaktan uzak duralım."
21.59 | Özgür Özel: "CHP başının üstündeki %25'lik görünmez tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir. CHP, artık Türkiye'nin 1. partisidir"
21.57 | Özgür Özel: "Seçimden bizim başarı elde etmiş olmamız, bu seçimin hakkaniyetli bir seçim olduğunu ispatlamaz. Doğu ve Güney Doğu illerinde taşınan seçmenlerle seçimin seyrinin değiştirilmeye çalışılıyor olması ve geçmişte seçilen belediyelere kayyum atanmış olmasını desteklemiyoruz."
21:55 | CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bugün 81 ilde sandık başına giderek oyları ile demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Adaylardan önce aday adaylarımıza, aday gösterilmedikleri halde bu partinin bayrağı dalgalansın diye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar verdiler. Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün Türkiye'de yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir.
Hükümetimizin hukuk devleti olarak kalmasını, kaybolan "hukuk devleti" vasfını geri almasını istiyoruz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Milletimizin verdi bu mesajı kutsal bir emanet olarak alıyoruz. Bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti değildir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz."
21.36 | Kemal Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."
19.57 | Mansur Yavaş: "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum."
19.55 | Ekrem İmamoğlu: "Şu anda yüzde 40 oranında bir veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Çok güçlü bir ekibimiz var. Çok ciddi bir veri akışımız var. Şu anda gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."
19:15 | YSK: "Yayın yasağı hakkında henüz karar verilmedi. Yasağı delen kanallar hakkında suç duyurusunda bulunulacak."
18.55 | Anadolu Ajansı: "Anlamlı bir veri oluşmasını bekliyoruz. Açılan sandık sayısı henüz çok az. Uzun sürmeyecektir. Anlamlı veriye ulaştığımız zaman açıklama yapılacaktır"
17.55 | YSK Başkanı Ahmet Yener: "Merakla beklediğiniz yayın yasağıyla ilgili sayım döküm işlemlerine başlandı, kurul birazdan toplanıp bu konuyu değerlendirecek."
17.42| RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21:00'den önce verilmesi yasaktır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur."
17.17| CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu: "Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız."
17.02| Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum: "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz."
17.00 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…"
17.00| YSK Başkanı Ahmet Yener: Bazı münferit sonuçlar dışında oy kullanma süreci sorunsuz olarak sonuçlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Hayatanı kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgeleri sisteme girilmeye başlandı ve veri akışı devam etmektedir."
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti.
İŞTE YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İSTANBUL | AÇILAN SANDIK: %96.46
AK Parti/Murat Kurum: %39.85
CHP/Ekrem İmamoğlu: %50.95
-------------------------------
ANKARA | AÇILAN SANDIK: %93.06
AK Parti/Turgut Altınok: %31.83
CHP/Mansur Yavaş: %60.14
-------------------------------
İZMİR | AÇILAN SANDIK: %96.87
AK Parti/Hamza Dağ: 37.25
CHP/Cemil Tugay: 48.76
BURSA | AÇILAN SANDIK: %97.12
AK Parti: 38.45
CHP: 47.71
ADANA | AÇILAN SANDIK: %88
AK Parti: 37,53
CHP: %46.48
ANTALYA | AÇILAN SANDIK: %95.32
AK Parti: 39.91
CHP: 48.57
ESKİŞEHİR | AÇILAN SANDIK: %94.96
AK Parti: %38.13
CHP: %50.70
BALIKESİR | AÇILAN SANDIK: %96.49
AK Parti: 40.56
CHP: 50.78
TRABZON | AÇILAN SANDIK: %98.63
AK Parti: 51.46
CHP: 28.32
ŞANLIURFA | AÇILAN SANDIK: %95.03
AK Parti: 34.03
Yeniden Refah: 38.91
DEM Parti: 20.72
HATAY | AÇILAN SANDIK: %98.28
CHP: 43.98
AK Parti: 44.30
KIRKLARELİ | AÇILAN SANDIK: %99
MHP: 41.53
CHP: 40.69
TÜM İL VE İLÇE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!
01.12 | Murat Kurum: "31 Mart'ta ülkemiz, İstanbulumuz ve milletimiz için önemli bir seçimi yaşadık. Büyük bir olgunlukla geçirdiğimiz bu süreç hepimiz için hayırlı olsun. Sandığa giden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan ve yol yürüyen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte bizden dualarını esirgemeyen ve bizi bağrına basan İstanbullu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Her bir vatandaşımız gerçekten samimi duygularla bu süreçte bizi bağrına bastı, bizi evladı gibi gördü. İstanbullular şunu bilsin ki İstanbul'un Muradı, İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız"
00.40 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben sizlerle deliler gibi aşığım. Kim ne derse desin! Buradan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık ve başararak geldik. Bundan sonra da başararak yola revan olacağız."
00.38 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz neticeye alamadık"
00:38 | Ekrem İmamoğlu: "Bu seçimin kaybedeni yok. "Bu şehrin emeklilerine hayırlı olsun. Milletin parası artık milletin oldu. Bu şehir bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir.''
00.36 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin iradesi sadnıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır. 31 Mart seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı kullanarak mesajını ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi demokrasimizdir. Seçim yarışında kazanan Türkiye olmuştur. Milletin kararının hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi, demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır."
00.33 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Kardeşlerim 31 Mart mahalli idareler seçimini demokrasimize yakışır bir şekilde tamamladık."
00.22 | Fatih Erbakan: "Yeniden Refah Partisi, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız yıldızı olmuştur. 2 şehir 43 ilçe ve 24 belde belediyesi kazandık. Refah yerelden başlar sloganıyla 2028 seçiminde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz."
23.45 | Ekrem İmamoğlu: "Açıkçası yüzde 52'ye yakın oy oranımızla yüzde 39,5 civarında oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden hedeflerimiz ilçeler noktasında büyük oranda gerçekleşmiş olmamızdır. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler. Ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim. İlçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında emek gösteren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum."
23.44 | Ekrem İmamoğlu: "Onlara da demokrasinin düğününde çok değerli görev yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız düzeyinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz."
23.43 | Ekrem İmamoğlu: "İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp, ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımıza ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasına sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte iletmeyi borç biliyoruz."
23.35 | Ekrem İmamoğlu: "Bizim sistemimize göre sonuçların %90'ı bizde var. 1 milyonun biraz üzerinde bir farkla öndeyiz. İstanbul halkı yetkiyi bize vermiştir. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Genel başkanımız sayın Özgür Özel başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."
22.58 | İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.
22.45 | YSK Başkanı Ahmet Yener: "Sandıkların %51'i açıldı ve sayım devam ediyor. Veri akışı devam etmektedir. Açıklanan sonuçların herkese hayırlı olmasını diliyorum."
22.22 | Mansur Yavaş: "Bu kent bize 'bitti' denen yerde, bir anka kuşu gibi küllerinden doğan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emaneti. Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir."
22.16 | Mansur Yavaş: "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın bir ferdiyiz. Artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız ve herkese hizmet etmeye devam edeceğiz."
22.14 | Mansur Yavaş: "Bu seçimde de asıl kahramanlarımız sizler yani isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak çalışan, başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan herkese teşekkür ediyorum."
22.09| Turgut Altınok: "Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun."
22.08 | Özgür Özel: "Çocukken duyduğum hikayenin bütün siyasi hayatımda bana rehber olmasını diledim. Beşiktaş maçı kazanmıştır. Soyunma odasında büyük kıyamet kopmaktadır. Kapı açıldığında Süleyman Seba'nın koşup futbolculara sarılacağını düşündüler. Süleyman Seba onlara 'siz kazandınız ama yan odada kaybeden rakibiniz var. Centilmenliğe bu sığmaz' demiştir. Biz de bize yapılanları unutalım. Sevincimizi sessiz yaşayalım. Bugüne kadar bize ne yapıldıysa unutalım. Havai fişek atmaktan, silah atmaktan uzak duralım."
21.59 | Özgür Özel: "CHP başının üstündeki %25'lik görünmez tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir. CHP, artık Türkiye'nin 1. partisidir"
21.57 | Özgür Özel: "Seçimden bizim başarı elde etmiş olmamız, bu seçimin hakkaniyetli bir seçim olduğunu ispatlamaz. Doğu ve Güney Doğu illerinde taşınan seçmenlerle seçimin seyrinin değiştirilmeye çalışılıyor olması ve geçmişte seçilen belediyelere kayyum atanmış olmasını desteklemiyoruz."
21:55 | CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bugün 81 ilde sandık başına giderek oyları ile demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Adaylardan önce aday adaylarımıza, aday gösterilmedikleri halde bu partinin bayrağı dalgalansın diye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar verdiler. Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün Türkiye'de yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir.
Hükümetimizin hukuk devleti olarak kalmasını, kaybolan "hukuk devleti" vasfını geri almasını istiyoruz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Milletimizin verdi bu mesajı kutsal bir emanet olarak alıyoruz. Bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti değildir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz."
21.36 | Kemal Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."
19.57 | Mansur Yavaş: "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum."
19.55 | Ekrem İmamoğlu: "Şu anda yüzde 40 oranında bir veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda. Çok güçlü bir ekibimiz var. Çok ciddi bir veri akışımız var. Şu anda gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."
19:15 | YSK: "Yayın yasağı hakkında henüz karar verilmedi. Yasağı delen kanallar hakkında suç duyurusunda bulunulacak."
18.55 | Anadolu Ajansı: "Anlamlı bir veri oluşmasını bekliyoruz. Açılan sandık sayısı henüz çok az. Uzun sürmeyecektir. Anlamlı veriye ulaştığımız zaman açıklama yapılacaktır"
17.55 | YSK Başkanı Ahmet Yener: "Merakla beklediğiniz yayın yasağıyla ilgili sayım döküm işlemlerine başlandı, kurul birazdan toplanıp bu konuyu değerlendirecek."
17.42| RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21:00'den önce verilmesi yasaktır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur."
17.17| CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu: "Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız."
17.02| Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum: "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz."
17.00 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…"
17.00| YSK Başkanı Ahmet Yener: Bazı münferit sonuçlar dışında oy kullanma süreci sorunsuz olarak sonuçlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Hayatanı kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgeleri sisteme girilmeye başlandı ve veri akışı devam etmektedir."