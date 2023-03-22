İşte Ümit Milli Takımın yeni teknik direktörü!

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeleri açıkladı.



Ümit Milli Takım teknik direktörlük görevine Levent Sürme getirildi. Sabri Sarıoğlu ve Orhan Şam ise U19 Milli Takımında yardımcı antrenör olarak görev alacak.



Uğur İnceman da U17 Milli Takım teknik direktörü olarak göreve getirildi.



U21 teknik direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, 2021 yılından beri TFF bünyesinde görev alıyordu.



39 yaşındaki teknik adam daha önce Almanya'da RB Leipzig ve Augsburg takımlarında görev almıştı.



Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana TFF bölge antrenörü ve antrenör eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, genç milli takımlar teknik koordinatörlüğüne getirildi.



İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI!



"Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı.



Kariyerlerinde millî takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki millî futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörlerimiz "Türk Futbol Ekolü" oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı.



Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Millî Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Millî Takım Kaleci Antrenörü oldu.



Ayrıca, Dolunay Saray, Genç Millî Takım Atletik Performans Antrenörü, Ahmet Buğlar ve Ege Mirza da Genç Millî Takım Analiz Antrenörü olarak göreve başladılar.



Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana Federasyonumuzda Bölge Antrenörü ve Antrenör Eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olurken; Millî Takımlar Kaleci Departmanı Sorumluluğu görevine Emrah Karakovan, Millî Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumluluğu görevine Vural Durmuş ve Millî Takımlar Analiz Departmanı Sorumluluğu görevine ise Okan Aydıner getirildi. Bu 3 isim, A Millî Takım'daki görevlerini de sürdürecek.



Genç millî takımlar teknik kadrolarına yeni katılımların ardından, ekiplerimizin mart ayı maç ve kamp faaliyetlerine ilişkin yapılan görevlendirmeler şöyle oldu:



U21 / TÜRKİYE - KOSOVA (ÖZEL MAÇ) / 27 MART 2023 / ALANYA



Teknik Direktör: Levent Sürme



Yardımcı Antrenör: Selçuk Erdoğan



U19 / UEFA AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI ELİT TUR / 22-28 MART 2023 / İNGİLTERE



Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan



Yardımcı Antrenörler: Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam



U18 / HAZIRLIK KAMPI / 19-29 MART 2023 / ANTALYA



Teknik Direktör: Övünç Soykan Başar



Yardımcı Antrenör: Volkan Arslan, Hüseyin Yeşildağ, Adnan Çakmakoğlu



U17 / UEFA AVRUPA U17 ŞAMPİYONASI ELİT TUR / 22-28 MART 2023 / ANTALYA



Teknik Direktör: Uğur İnceman



Yardımcı Antrenör: Ömür Serdal Altunsöz



Federasyonumuz bünyesine katılan tüm antrenörleri tebrik eder, tüm teknik adamlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz."





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