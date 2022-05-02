İşte Trabzonspor'un Devler Ligi yolu

UEFA'nın Rusya takımlarını gelecek sezon da turnuvalardan men etmesi Trabzonspor'un Avrupa yolunu kesinleştirdi.



PLAY-OFF TURUNDAN KATILACAK



Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan bordo-mavili ekip, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda değil, play-off turundan katılacak.



Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Karadeniz temsilcisi bu turda elenmesi turunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.



Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi ise 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.



UKRAYNA, DANİMARKA, GÜNEY KIBRIS



Süper Lig'de ligi ikinci sırada bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak. İkinci olan ekip; Ukrayna, Danimarka, ya da Güney Kıbrıs liglerini ikinci sırada bitiren takımlardan birisiyle karşılaşacak.



*Ukrayna'da lig şampiyon tescil edilmeden bitirildi.



UEFA'nın kararı sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımın Avrupa yolu da değişti. Karar ile birlikte kupa şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan değil, play-off turundan dahil olacak.



Süper Lig'de 3. ve 4. sırada yer alan takımlar ise, gelecek sezon Avrupa başlangıcını UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan yapacak.



TRABZONSPOR, KUPAYI DA KAZANIRSA...



Şampiyon Trabzonspor, eğer kupayı da müzesine götürürse, ligi 3. sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne gidecek. 4. ve 5. sıradaki takımlar ise Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan gidecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kurası 1 Ağustos'ta, Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kurası ise 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.





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