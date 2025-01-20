İşte Torino'nun Cengiz Ünder teklifi

Torino, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye teklifini sundu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Torino, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi. Fenerbahçe'ye sunulan teklifte ise 10 milyon euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu konuldu.
İtalyan kulübü, Cengiz'in yarım sezonluk maaşını da karşılamayı taahhüt etti.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 2023 yazında 15 milyon euro bonservisle Marsilya'dan transfer etmişti.
Bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 153 dakika süre alırken skor katkısı veremedi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Torino, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi. Fenerbahçe'ye sunulan teklifte ise 10 milyon euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu konuldu.
İtalyan kulübü, Cengiz'in yarım sezonluk maaşını da karşılamayı taahhüt etti.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 2023 yazında 15 milyon euro bonservisle Marsilya'dan transfer etmişti.
Bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 153 dakika süre alırken skor katkısı veremedi.