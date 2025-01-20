İşte Torino'nun Cengiz Ünder teklifi

Torino, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. İtalyan ekibi, yarım sezonluk maaşın tamamını da ödeme taahhüdü verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Torino'nun Cengiz Ünder teklifi
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20 Ocak 2025 11:40
Torino, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye teklifini sundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Torino, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi. Fenerbahçe'ye sunulan teklifte ise 10 milyon euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu konuldu.

İtalyan kulübü, Cengiz'in yarım sezonluk maaşını da karşılamayı taahhüt etti.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 2023 yazında 15 milyon euro bonservisle Marsilya'dan transfer etmişti.

Bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 153 dakika süre alırken skor katkısı veremedi. 

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