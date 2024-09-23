İşte Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelelerinde Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.
Derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Galatasaray, ligde 6'da 6 yaparak haftayı liderlik koltuğunda kapattı.
Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 2'sini ev sahibi takımlar, 4'ünü de konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda toplam 14 gol atıldı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: 0-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Çaykur Rizespor-Samsunspor: 0-1
Kasımpaşa-Antalyaspor: 0-0
Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 0-2
Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1
Göztepe-Bellona Kayserispor: 3-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0
NOT: RAMS Başakşehir, haftayı bay geçti.
Puan durumu
Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
7. hafta
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
29 Eylül Pazar:
16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
NOT: Atakaş Hatayspor haftayı bay geçecek.
Haftanın kapanış mücadelelerinde Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.
Derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Galatasaray, ligde 6'da 6 yaparak haftayı liderlik koltuğunda kapattı.
Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 2'sini ev sahibi takımlar, 4'ünü de konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda toplam 14 gol atıldı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: 0-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Çaykur Rizespor-Samsunspor: 0-1
Kasımpaşa-Antalyaspor: 0-0
Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 0-2
Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1
Göztepe-Bellona Kayserispor: 3-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0
NOT: RAMS Başakşehir, haftayı bay geçti.
Puan durumu
Ligde 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|6
|6
|0
|0
|20
|5
|15
|18
|2.FENERBAHÇE
|6
|4
|1
|1
|14
|5
|9
|13
|3.BEŞİKTAŞ
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|7
|13
|4.SAMSUNSPOR
|6
|4
|0
|2
|7
|3
|4
|12
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|5
|3
|1
|1
|11
|7
|4
|10
|6.GÖZTEPE
|5
|2
|3
|0
|8
|3
|5
|9
|7.İKAS EYÜPSPOR
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|3
|9
|8.TÜMOSAN KONYASPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|8
|9.NET GLOBAL SİVASSPOR
|6
|2
|2
|2
|5
|6
|-1
|8
|10.ANTALYASPOR
|6
|2
|2
|2
|9
|12
|-3
|8
|11.KASIMPAŞA
|6
|1
|3
|2
|6
|8
|-2
|6
|12.CORENDON ALANYASPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|9
|-3
|6
|13.SİPAY BODRUM FK
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|6
|14.TRABZONSPOR
|5
|0
|5
|0
|3
|3
|0
|5
|15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
|16.ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|-11
|4
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|5
|0
|3
|2
|5
|9
|-4
|3
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|0
|2
|4
|4
|10
|-6
|2
|19.ADANA DEMİRSPOR
|6
|0
|1
|5
|5
|14
|-9
|1
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
29 Eylül Pazar:
16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
NOT: Atakaş Hatayspor haftayı bay geçecek.