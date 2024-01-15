İşte Süper Lig'de puan durumu!

Süper Lig'de 20. hafta sona erdi. İşte alınan sonuçlar ve Süper Lig'de puan durumu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de puan durumu!
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15 Ocak 2024 23:03
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta, Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla sona erdi.

Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray, Nelsson ve Mertens'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puan farkını korudu.

Gaziantep FK deplasmanından İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek puanını 35'e yükseltti.

Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-1

Galatasaray-Mondihome Kayserispor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

 

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.FENERBAHÇE

 20

 17

 2

 1

 57

 16

 41

 53
2.GALATASARAY

 20

 16

 3

 1

 38

 11

 27

 51
3.TRABZONSPOR

 20

 11

 4

 5

 35

 22

 13

 37
4.BEŞİKTAŞ

 20

 11

 2

 7

 33

 26

 7

 35
5.ÇAYKUR RİZESPOR

 20

 9

 5

 6

 25

 27

 -2

 32
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR

 20

 7

 8

 5

 33

 25

 8

 29
7.BITEXEN ANTALYASPOR

 20

 7

 8

 5

 25

 20

 5

 29
8.MONDİHOME KAYSERİSPOR

 20

 8

 5

 7

 27

 29

 -2

 29
9.RAMS BAŞAKŞEHİR

 20

 7

 5

 8

 25

 24

 1

 26
10.KASIMPAŞA

 20

 7

 5

 8

 33

 40

 -7

 26
11.EMS YAPI SİVASSPOR

 20

 6

 7

 7

 24

 31

 -7

 25
12.MKE ANKARAGÜCÜ

 20

 5

 9

 6

 26

 25

 1

 24
13.CORENDON ALANYASPOR

 20

 5

 7

 8

 21

 29

 -8

 22
14.ATAKAŞ HATAYSPOR

 20

 4

 9

 7

 26

 27

 -1

 21
15.YILPORT SAMSUNSPOR

 20

 6

 3

 11

 23

 31

 -8

 21
16.GAZİANTEP FK

 20

 6

 3

 11

 22

 30

 -8

 21
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

 20

 5

 5

 10

 22

 23

 -1

 20
18.TÜMOSAN KONYASPOR

 20

 4

 7

 9

 19

 32

 -13

 19
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR

 20

 3

 7

 10

 21

 43

 -22

 16
20.İSTANBULSPOR

 20

 2

 4

 14

 14

 38

 -24

 7
Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

21. hafta

Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

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