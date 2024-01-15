İşte Süper Lig'de puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta, Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla sona erdi.
Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray, Nelsson ve Mertens'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puan farkını korudu.
Gaziantep FK deplasmanından İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek puanını 35'e yükseltti.
Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1
RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0
Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-1
Galatasaray-Mondihome Kayserispor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.
21. hafta
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)
21 Ocak Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)
Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray, Nelsson ve Mertens'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puan farkını korudu.
Gaziantep FK deplasmanından İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek puanını 35'e yükseltti.
Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1
RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0
Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-1
Galatasaray-Mondihome Kayserispor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.FENERBAHÇE
| 20
| 17
| 2
| 1
| 57
| 16
| 41
| 53
| 2.GALATASARAY
| 20
| 16
| 3
| 1
| 38
| 11
| 27
| 51
| 3.TRABZONSPOR
| 20
| 11
| 4
| 5
| 35
| 22
| 13
| 37
| 4.BEŞİKTAŞ
| 20
| 11
| 2
| 7
| 33
| 26
| 7
| 35
| 5.ÇAYKUR RİZESPOR
| 20
| 9
| 5
| 6
| 25
| 27
| -2
| 32
| 6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
| 20
| 7
| 8
| 5
| 33
| 25
| 8
| 29
| 7.BITEXEN ANTALYASPOR
| 20
| 7
| 8
| 5
| 25
| 20
| 5
| 29
| 8.MONDİHOME KAYSERİSPOR
| 20
| 8
| 5
| 7
| 27
| 29
| -2
| 29
| 9.RAMS BAŞAKŞEHİR
| 20
| 7
| 5
| 8
| 25
| 24
| 1
| 26
| 10.KASIMPAŞA
| 20
| 7
| 5
| 8
| 33
| 40
| -7
| 26
| 11.EMS YAPI SİVASSPOR
| 20
| 6
| 7
| 7
| 24
| 31
| -7
| 25
| 12.MKE ANKARAGÜCÜ
| 20
| 5
| 9
| 6
| 26
| 25
| 1
| 24
| 13.CORENDON ALANYASPOR
| 20
| 5
| 7
| 8
| 21
| 29
| -8
| 22
| 14.ATAKAŞ HATAYSPOR
| 20
| 4
| 9
| 7
| 26
| 27
| -1
| 21
| 15.YILPORT SAMSUNSPOR
| 20
| 6
| 3
| 11
| 23
| 31
| -8
| 21
| 16.GAZİANTEP FK
| 20
| 6
| 3
| 11
| 22
| 30
| -8
| 21
| 17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
| 20
| 5
| 5
| 10
| 22
| 23
| -1
| 20
| 18.TÜMOSAN KONYASPOR
| 20
| 4
| 7
| 9
| 19
| 32
| -13
| 19
| 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
| 20
| 3
| 7
| 10
| 21
| 43
| -22
| 16
| 20.İSTANBULSPOR
| 20
| 2
| 4
| 14
| 14
| 38
| -24
| 7
21. hafta
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)
21 Ocak Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)