İşte Süper Lig'de haftanın yabancı VAR hakemleri

38. ve son haftası oynanacak olan Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.



Ligde kalma ve şampiyonluk maçlarını yakından ilgilendiren maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde;



Fenerbahçe - İstanbulspor



Orta hakem: Volkan Bayarslan

VAR: Marco Di Bello



Konyaspor - Galatasaray



Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

VAR: Pol van Boekel



Pendikspor - Gaziantep FK



Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Helder Malheiro



Trabzonspor - Ankaragücü



Orta hakem: Atilla Karaoğlan

VAR: Claudio Pereira



Hatayspor - Rizespor



Orta hakem: Abdulkadir Bitigen

VAR: Johann Pfeifer



Kasımpaşa - Beşiktaş



Orta hakem: Bahattin Şimşek

VAR: Ümit Öztürk



Adana Demirspor - Başakşehir



Orta hakem: Burak Şeker

VAR: Bülent Birincioğlu





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