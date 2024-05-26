İşte Süper Lig'de haftanın yabancı VAR hakemleri

38. ve son haftası oynanacak olan Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com
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İşte Süper Lig'de haftanın yabancı VAR hakemleri
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26 Mayıs 2024 12:02
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 12:12
38. ve son haftası oynanacak olan Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.

Ligde kalma ve şampiyonluk maçlarını yakından ilgilendiren maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde;

Fenerbahçe - İstanbulspor

Orta hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Marco Di Bello

Konyaspor - Galatasaray

Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
VAR: Pol van Boekel

Pendikspor - Gaziantep FK

Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Helder Malheiro

Trabzonspor - Ankaragücü

Orta hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Claudio Pereira

Hatayspor - Rizespor

Orta hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Johann Pfeifer

Kasımpaşa - Beşiktaş

Orta hakem: Bahattin Şimşek
VAR: Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Başakşehir

Orta hakem: Burak Şeker
VAR: Bülent Birincioğlu

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