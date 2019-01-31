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İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray'dan alacağı maaş!

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin kontratının 4.5 yıllık olduğu öğrenilirken, alacağı yıllık ücret de belli oldu.

İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray'dan alacağı maaş!
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31 Ocak 2019 09:32
Galatasaray Kulübü, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin transferi için oyuncu ve kulübü Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ'nin, Mbaye Diagne'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Mbaye Diagne'ye yıllık 2.3 milyon Euro ödeyeceği ve sözleşmesinin 4,5 yıllık olduğu öğrenildi.

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