İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray'dan alacağı maaş!

Galatasaray Kulübü, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin transferi için oyuncu ve kulübü Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ'nin, Mbaye Diagne'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.Geçen sezonun ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray'ın Mbaye Diagne'ye yıllık 2.3 milyon Euro ödeyeceği ve sözleşmesinin 4,5 yıllık olduğu öğrenildi.