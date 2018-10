İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak 'Kıtalararası' derbinin bilet fiyatları belli oldu."Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 11.Hafta maçında, 2 Kasım 2018 Cuma günü saat 21:00'de Fenerbahçe A.ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 30 Ekim Salı günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.Kategori 1: 1000 TLKategori 2: 900 TLKategori 3: 800 TLKategori 4: 800 TLKategori 5: 750 TLKategori 6: 600 TLKategori 7: 400 TLKategori 8: 300 TLKategori 9 250 TLKategori 10: 175 TLKategori 11: 150 TLKategori 12 Misafir: 150 TLPDFK'nın 25.10.2018 tarihinde verdiği karar neticesinde; FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 nolu ve DOĞU TRİBÜN 115 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle taraftarlarımız dilelerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilirler. Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60'ı 2019-2020 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.Bilet satışları, 30 Ekim Salı günü saat 14:00'te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 31 Ekim Çarşamba günü saat 11:00'da sadece GS Logolu passolig kartlarına 1 Kasım Perşembe 20:00'den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.Stad otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.Türk Telekom Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09:00 - 18:00 arası hizmet vermektedir.Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.0-6 yaş ücretsizdir.E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.