İşte Hull City'nin, Doğukan Sinik için ödeyeceği bonservis

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik için Antalyaspor'un kazandığı bonservis bedeli belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Hull City'nin, Doğukan Sinik için ödeyeceği bonservis
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12 Temmuz 2022 15:53
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan 23 yaşındaki orta saha, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 gol attı. Transferin; 3.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında tamamlandığı öğrenildi.
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