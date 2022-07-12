İşte Hull City'nin, Doğukan Sinik için ödeyeceği bonservis

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu.



Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan 23 yaşındaki orta saha, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 gol attı. Transferin; 3.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında tamamlandığı öğrenildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ