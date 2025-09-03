İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kadrosunu açıkladı.

03 Eylül 2025 19:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.




Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.