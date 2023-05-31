İşte Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye ödeyeceği bonservis

Galatasaray'ın Ankara'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fransız basını Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Le Parisien, Galatasaray PSG arasındaki görüşmelerin çoktan başladığını okuyucularına aktardı. Haberde Galatasaray'ın Icardi için PSG'ye ödeyeceği bonservis de yer aldı.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray, 2014'ten beri şampiyonluğa hasret olan rakibi Fenerbahçe'ye şans tanımadı. Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu maçta Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Galatasaray'ın en çok güven veren isimleri oldu. Geçen yaz Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Arjantinli, bir duble daha yaptı. Paris'te parya, İstanbul'da hayran olunan Icardi bir kez daha gol makinesine dönüştü. Fileleri bulmak için en ufak fırsatı değerlendirdi."
İŞTE GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS
"Kulüp liderlerinin iradeleri çok açık. Kiralık olarak transfer edilen Icardi'nin kalıcı transferini tamamlamayı planlıyorlar. Bı Icardi'yi hiç rahatsız etmeyecek çünkü Galatasaray'da çok mutlu. İstanbul'da kalmak istediğini defalarca itiraf etti. Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile PSG arasındaki görüşmeler İstanbul'da çoktan başladı. Oyuncunun Paris ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam ederken, bu dosyada finansal boyut kilit nokta olacak. Galatasaray'ın yöneticileri, yaklaşık 10 milyon avroyu bulabilecek bir operasyonu finanse etmek için büyük çaba sarf etmeye hazır."
Le Parisien, Galatasaray PSG arasındaki görüşmelerin çoktan başladığını okuyucularına aktardı. Haberde Galatasaray'ın Icardi için PSG'ye ödeyeceği bonservis de yer aldı.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray, 2014'ten beri şampiyonluğa hasret olan rakibi Fenerbahçe'ye şans tanımadı. Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu maçta Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Galatasaray'ın en çok güven veren isimleri oldu. Geçen yaz Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Arjantinli, bir duble daha yaptı. Paris'te parya, İstanbul'da hayran olunan Icardi bir kez daha gol makinesine dönüştü. Fileleri bulmak için en ufak fırsatı değerlendirdi."
İŞTE GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS
"Kulüp liderlerinin iradeleri çok açık. Kiralık olarak transfer edilen Icardi'nin kalıcı transferini tamamlamayı planlıyorlar. Bı Icardi'yi hiç rahatsız etmeyecek çünkü Galatasaray'da çok mutlu. İstanbul'da kalmak istediğini defalarca itiraf etti. Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile PSG arasındaki görüşmeler İstanbul'da çoktan başladı. Oyuncunun Paris ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam ederken, bu dosyada finansal boyut kilit nokta olacak. Galatasaray'ın yöneticileri, yaklaşık 10 milyon avroyu bulabilecek bir operasyonu finanse etmek için büyük çaba sarf etmeye hazır."