İşte Galatasaray'da transferde son durum!

Galatasaray ara transfer döneminin başlamasıyle birlikte kadrosunu takviye etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda öncelik forvet ve sol bek pozisyonu.
BİR NUMARALI İSİM
Forvette bir numaralı öncelik Lyon'un Gürcü oyuncusu georges Mikautadze. Okan Buruk'un da çok istediği Mikautadze için pazarlıklar devam ediyor. Futbolcunun maaş beklentisi ve Lyon'un istediği bonservis miktarını aşağı çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan alternatif isimleri de gündemine aldı.
ALTERNATİF İSİMLER
Bu isimlerden ilki Marsilya'nın genç yeteneği Elye Wahi. Marsilya'ya ilk teklifini yapan Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Fransa altyaş milli takımlarının tamamında da forma giyen, Elye Wahi için Marsilya'nın satın alma opsiyonunu sözleşmeye koymak istediği öğrenildi.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİM
Mikautadze ve Elye Wahi transferlerine öncelik veren sarı-kırmızılıların listesinde yer alan bir diğer golcü ise Amine Gouiri. Rennes'te forma giyen 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu bu sezon çıktığı 17 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
EREN ELMALI'NIN DURUMU
Galatasaray, sol bek pozisyonu için de Eren Elmalı transferinde son aşamaya gelmiş durumda. İki kulüp milli futbolcunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor transferden elde edilecek geliri peşin olarak isterken, Galatasaray tarafı da taksitli ödemek istiyor. Bu transferin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. [beIN Sports]
BİR NUMARALI İSİM
Forvette bir numaralı öncelik Lyon'un Gürcü oyuncusu georges Mikautadze. Okan Buruk'un da çok istediği Mikautadze için pazarlıklar devam ediyor. Futbolcunun maaş beklentisi ve Lyon'un istediği bonservis miktarını aşağı çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan alternatif isimleri de gündemine aldı.
ALTERNATİF İSİMLER
Bu isimlerden ilki Marsilya'nın genç yeteneği Elye Wahi. Marsilya'ya ilk teklifini yapan Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Fransa altyaş milli takımlarının tamamında da forma giyen, Elye Wahi için Marsilya'nın satın alma opsiyonunu sözleşmeye koymak istediği öğrenildi.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİM
Mikautadze ve Elye Wahi transferlerine öncelik veren sarı-kırmızılıların listesinde yer alan bir diğer golcü ise Amine Gouiri. Rennes'te forma giyen 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu bu sezon çıktığı 17 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
EREN ELMALI'NIN DURUMU
Galatasaray, sol bek pozisyonu için de Eren Elmalı transferinde son aşamaya gelmiş durumda. İki kulüp milli futbolcunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor transferden elde edilecek geliri peşin olarak isterken, Galatasaray tarafı da taksitli ödemek istiyor. Bu transferin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. [beIN Sports]