İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Nordsjaelland'ı ağırlayacağı maçta Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.
Beşiktaş'ın Club Brugge maçında ise Belaruslu Aleksei Kulbakov görev yapacak.
Daha önce Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Bulgar hakem Georgi Kabakov'un görev yapacağı açıklanmıştı.
Fenerbahçe'nin sahasında Nordsjaelland'ı ağırlayacağı maçta Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.
Beşiktaş'ın Club Brugge maçında ise Belaruslu Aleksei Kulbakov görev yapacak.
Daha önce Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Bulgar hakem Georgi Kabakov'un görev yapacağı açıklanmıştı.