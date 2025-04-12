İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu!

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli takımda Diego Carlos da kafilede yer almıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat, yine aynı nedenle maç kadrosuna dahil edilmedi. Mert Hakan Yandaş da antrenmanda aldığı darbe nedeniyle kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli takımda Diego Carlos da kafilede yer almıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat, yine aynı nedenle maç kadrosuna dahil edilmedi. Mert Hakan Yandaş da antrenmanda aldığı darbe nedeniyle kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.