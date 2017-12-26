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İşte Fatih Terim'in Galatasaray'daki sol bek transferi listesi

Galatasaray'ın transfer önceliği Juventus forması giyen Asamoah. Felipe Luis ve Aziz Behich de adaylar arasında. Ekonomik düşünülmesi hâlinde Lionel Carole'ün yeniden saraya dönmesi ihtimal dâhilinde.

Kaynak: Türkiye
İşte Fatih Terim'in Galatasaray'daki sol bek transferi listesi
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26 Aralık 2017 11:27
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Göztepe galibiyeti sonrası derin bir nefes aldı. Seçim öncesi diğer adaylardan ses seda çıkmaması camiada suların durulması Özbek'i iyice rahatlatırken ağırlık, transfer çalışmalarına verildi.

Fatih Terim'le yapılan zirvede ise "sol bek" konusu masadaydı. Başkan Dursun Özbek sportif direktör Cenk Ergün'den aldığı transfer raporunun ardından Fatih Terim'le istişare yaptı. Terim, kulübü ekonomik anlamda zora sokmadan sol bek ihtiyacının karşılanmasını talep etti.

Özbek'in verdiği transfer raporunda Asamoah ve menajeriyle kurulan bağlantının iyi olması ibreyi Juventuslu sol beke kaydırdı. Terim, Asamoah'ın çok üst düzey bir futbolcu olduğunu ve takımda görmeyi istediğini bildirdi.

KAMPA YETİŞSİN

Listede Atletico Madrid forması giyen ve bonservis ücreti 5 milyon avro civarında olan 32 yaşındaki Felipe Luis ile beraber Bursa'da ve Avustralya Millî Takımı'nda iyi işler çıkaran Aziz Behich var. Aslan'ın ekonomik menüsünde ise kiralık gönderdiği Lionel Carole bulunuyor.

Şu an Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Lionel Carole için nabız yoklayan sarı-kırmızılı yetkililer İspanyol ekibinden "350 bin avroluk kiralama ücreti geri öderseniz sözleşme fesih konusunu masaya yatırırız" cevabını aldı. Terim'in en büyüm arzusu ise yeni sol bekin kamp dönemine yetişmesi.

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Galatasaray, Göztepe maçını farklı kazanırken, kulübede hararetli konuşmalar da yaşandı. Yaklaşık 70 dakika oyuna girmek için ısınan ancak değişimde kullanılmayan Eren ile Fatih Terim arasındaki diyaloglar fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. (Sabah)

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Galatasaray - Göztepe


ASLAN'IN ADAYLARI

1) Asamoah (29)
Kulüp: Juventus
Sözleşme bitiş: 30.06.2018
Bu sezon: 9 maç, 1 asist

2) Filipe Luis (32)
Kulüp: A. Madrid
Sözleşme bitiş: 30.06.2019
Bu sezon: 18 maç, 1 gol, 1 asist

3) Aziz Behich (27)
Kulüp: Bursaspor
Sözleşme bitiş: 30.06.2019
Bu sezon: 16 maç, 5 gol, 1 asist

4) Lionel Carole (26)
Kulüp: Sevilla (Kiralık )
Sözleşme bitiş: 31.05.2018
Bu sezon: 8 maç, 1 asist

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