İşte Beşiktaş'ın Pepe'ye teklifi!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Arsenal forması giyen Nicolas Pepe'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
İşte Beşiktaş'ın Pepe'ye teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 21:59
Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Alex-Oxlade Chamberlain transferinin ardından çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde yer alan Nicolas Pepe için teklifi ortaya çıktı. 

BEŞİKTAŞ'TAN 3 YILLIK TEKLİF

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Fildişili futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Arsenal'in daha önce Pepe'nin sözleşmesini feshetmeye sıcak baktığı ancak artık Fildişili futbolcuyu bedava bırakmak niyetinde olmadığı kaydedildi.

Arsenal'in oyuncu için vereceği kararın, Pepe'nin Beşiktaş'a transferinde belirleyici unsur olacağı ifade edildi.

Pepe'nin Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

NICOLAS PEPE KİMDİR?

Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı. Geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Nicolas Pepe 28 kez formasını giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 12 gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery