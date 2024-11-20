İşte A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a 3-1 kaybetti ve grubunu Galler'in ardından ikinci sırada tamamladı.
Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci sırada kalmasının ardından A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.
A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde:
-İskoçya
-Macaristan
-Sırbistan
-Belçika
MAÇ TARİHLERİ
Uluslar Ligi'nde play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.
A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü yapılacak.
Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci sırada kalmasının ardından A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.
A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde:
-İskoçya
-Macaristan
-Sırbistan
-Belçika
MAÇ TARİHLERİ
Uluslar Ligi'nde play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.
A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü yapılacak.