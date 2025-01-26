İşte 3. Lig'de son görünüm

3. Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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İşte 3. Lig'de son görünüm
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26 Ocak 2025 17:27

Nesine 3. Lig'de 17. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligdeki 4 grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Anadolu Üniversitesi-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 4-0 

Muşspor-Silifke Belediyespor: 3-3

Ergene Velimeşespor-Belediye Kütahyaspor: 1-3

Tokat Belediye Plevnespor-Bursaspor: 1-2

Düzce Cam Düzcespor-Kırşehir Futbol: 3-2

Artvin Hopaspor-Kuşadasıspor: 2-0

- 2. Grup

Adıyaman FK-İnegöl Kafkasspor: 0-1

Nevşehir Belediyespor-T. Metal 1963: 1-1

Beykoz İshaklıspor-Fatsa Belediyespor: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0

Tire 2021 FK-Silivrispor: 1-3

Yurt Et Amasyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0

Smart Holding AŞ Çayelispor-Muğlaspor: 0-3

- 3. Grup

Bayburt Özel İdarespor-52 Orduspor: 0-1 

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-1 

10 Numara Sportif Efeler 09-Pazarspor: 0-1

1923 Mustafakemalpaşaspor-Alanya 1221 Futbol: 1-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çorluspor 1947: 4-1

Osmaniyespor-Karabük İdmanyurdu: 2-2 

- 4. Grup

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Edirnespor: 5-0

Kırıkkale FK-Kolibri Ağrı 1970: 1-1

Orduspor 1967-Niğde Belediyespor: 4-1 

Mardin 1969-İzmir Çoruhlu FK: 4-1 

Denizlispor-Bursa Nilüferspor: 1-0

7 Eylül Turgutlu 1984-Polatlı 1926: 5-2 

Zonguldakspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

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