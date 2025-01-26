Nesine 3. Lig'de 17. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligdeki 4 grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Anadolu Üniversitesi-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 4-0
Muşspor-Silifke Belediyespor: 3-3
Ergene Velimeşespor-Belediye Kütahyaspor: 1-3
Tokat Belediye Plevnespor-Bursaspor: 1-2
Düzce Cam Düzcespor-Kırşehir Futbol: 3-2
Artvin Hopaspor-Kuşadasıspor: 2-0
- 2. Grup
Adıyaman FK-İnegöl Kafkasspor: 0-1
Nevşehir Belediyespor-T. Metal 1963: 1-1
Beykoz İshaklıspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0
Tire 2021 FK-Silivrispor: 1-3
Yurt Et Amasyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0
Smart Holding AŞ Çayelispor-Muğlaspor: 0-3
- 3. Grup
Bayburt Özel İdarespor-52 Orduspor: 0-1
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-1
10 Numara Sportif Efeler 09-Pazarspor: 0-1
1923 Mustafakemalpaşaspor-Alanya 1221 Futbol: 1-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çorluspor 1947: 4-1
Osmaniyespor-Karabük İdmanyurdu: 2-2
- 4. Grup
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Edirnespor: 5-0
Kırıkkale FK-Kolibri Ağrı 1970: 1-1
Orduspor 1967-Niğde Belediyespor: 4-1
Mardin 1969-İzmir Çoruhlu FK: 4-1
Denizlispor-Bursa Nilüferspor: 1-0
7 Eylül Turgutlu 1984-Polatlı 1926: 5-2
Zonguldakspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
İşte 3. Lig'de son görünüm
3. Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.
Nesine 3. Lig'de 17. hafta karşılaşmaları yapıldı.
- 18:21 Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
- 18:11 Fenerbahçe'de Diego Carlos kararı!
- 18:10 Fatih Karagümrük, dokuz kişi kaldığı maçta kazandı
- 18:03 Beşiktaş, 1-0'ı tutamadı; Antalya puanı kaptı
- 18:02 Eyüpspor, seriye bağladı!
- 18:02 Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
- 17:59 Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler
- 17:56 Galatasaray'dan Ebosele için teklif!
- 17:46 Mustafa Dalcı'dan hakem tepkisi!
- 17:45 Fenerbahçe - Göztepe öncesi gerginlik!
- 17:41 İlhan Palut: "Zorlandığımız bir maçı kazandık"
- 17:38 OGM Ormanspor, deplasmanda hata yapmadı
- 17:38 Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı!
- 17:32 Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a şans tanımadı
- 17:29 Balkan Bisiklet Birliğinde başkanlığa yeniden Emin Müftüoğlu seçildi
- 17:27 İşte 3. Lig'de son görünüm
- 17:23 İşte 2. Lig'de son görünüm
- 17:21 Zerenspor, sahasında set vermeden kazandı
- 17:20 TFF 3. Lig'de görünüm
- 17:17 Erkan Sözeri: "Oyuncularım elinden gelenin fazlasını yaptı"
- 17:14 Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!
- 17:12 Ersel Uzgur: "Az pozisyon verip mağlup olduk"
- 17:11 Beşiktaş'ta sakatlık: Svensson!
- 17:09 WRC'nin ilk etabı Monte Carlo Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı
- 17:06 Hakan Kutlu: "Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor"
- 17:05 Hacı Arap Yaman, Artistic Grand Prix'de şampiyon
- 17:03 VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermeden galip
- 17:03 Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
- 17:01 Kemal Özdeş: "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"
- 16:55 İsmail Kartal geldi, Persepolis şahlandı
- 16:41 Haaland: "Kazanmaya devam etmeliyiz"
- 16:38 Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediye'yi yıktı
- 16:33 Greenwood'dan Pogba açıklaması!
- 16:32 Maddi sıkıntılara dikkati çekmek için sahadan çekildiler
- 16:30 Pavlovic'in golü VAR'a takıldı ama Milan muhteşem döndü
- 16:27 Antalya'da golf heyecanı sona erdi
- 16:23 Milli sporcu Cihan Doğu'nun hedefi dünya şampiyonluğu
- 16:15 Galatasaray'dan kadın futbolda tarihi fark: 9-0
- 16:13 Fenerbahçe, FOMGET'e kaybetti!
- 16:02 Kayserispor 5 maçtır galibiyete hasret
- 15:40 Erzurumspor, Süper Lig aşkına...
- 15:35 Solskjaer'den Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar
- 15:34 3 kırmızılı 2 penaltılı maçta kazanan Keçiörengücü!
- 15:33 Gol düellosunda kazanan Rizespor
- 15:17 Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
- 15:04 Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
- 15:00 Antalyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler
- 14:50 Kayserispor, son 10 sezonda 21 kez teknik adam değiştirdi
- 14:31 Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner
- 13:59 Süper Lig'de ilginç karar; VAR önce gol dedi, sonra ofsayt dedi
- 13:55 Balıkesirspor seriye 'devam' dedi
- 13:54 Karşıyaka tam yol ileri
- 13:52 Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz'dan saldırı açıklaması
- 13:50 Karşıyaka potada kayıplarda
- 13:49 Menemen FK'nın keyfi yerinde
- 13:47 Makhachev'in sıradaki rakibi Topuria mı?
- 13:42 Manisa FK'nın rakibi Sakaryaspor
- 13:38 Adıyamanlı depremzede sporcu, milli takıma seçildi
- 13:31 Trabzonspor'dan Sangare atağı
- 13:24 Trabzonspor'a genç yıldız: Nazarenko
Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
Haaland: "Kazanmaya devam etmeliyiz"
Greenwood'dan Pogba açıklaması!
Kylian Mbappe, Real Madrid'i sırtlıyor
Lille, öne geçtiği maçta kaybetti
Napoli, Juventus'un serisini bitirdi
Galatasaray, son 26 maçta yenilmedi
Atletico Madrid evinde Villarreal'e takıldı
Liverpool, Ipswich Town'a acımadı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da sürpriz Michy Batshuayi kararı
-
2
Galatasaray'ın Matias Soule için yaptığı teklif belli oldu
-
3
Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler
-
4
Fenerbahçe'den Galatasaray'a; "Hesap vakti!"
-
5
Fenerbahçe'den 8 milyon euro'luk teklif: Cuibano
-
6
Fenerbahçe'de Milan Skriniar neden hala açıklanmadı?
-
7
Maximin'de maximum maliyet
-
8
Osman Şenher: "45 bin kişi Galatasaray'ı canlandıramadı"
-
9
Antalyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler
-
10
Skriniar'ın sözleşmesinde opsiyon var mı?