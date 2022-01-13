İşte 2022 Dakar Rallisi 11. etap kazananları!

2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Bisha şehrindeki 346 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 29 dakika 32 saniyelik derecesiyle Audi takımından Carlos Sainz elde etti. Tecrübeli pilot, Dakar Rallisi'nde kariyerinin 41. etap zaferine ulaştı.



Overdrive Toyota ekibinin Arjantinli sürücüsü Lucio Alvarez, Sainz'ın 3 dakika 10 saniye gerisinde ikinci, Audi takımından İsveçli Mattias Ekström ise liderin 3 dakika 53 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.



Müsabakayı ikinci sırada bitirmesine rağmen 5 dakikalık hız cezası alan Bahreyn Raid takımının Fransız sürücüsü Sebastien Loeb, 8'inciliğe geriledi.



Etabı 7. tamamlayan Toyota Gazoo'nun Katarlı pilotu Nasser Al-Attiyah, 36 saat 49 dakika 51 saniyeyle genel klasman liderliğini sürdürdü. Rallide 4. şampiyonluğunu hedefleyen Al-Attiyah, son etaba en yakın rakibi Loeb'ün 33 dakika 19 saniye önünde girdi.



Motosiklet etabını Kevin Benavides birinci tamamladı



Motosiklet kategorisinde 11. etabı, Red Bull KTM takımından Kevin Benavides, 3 saat 30 dakika 56 saniyeyle birinci bitirdi.



Arjantinli sürücünün 4 saniye arkasında Büyük Britanyalı Sam Sunderland (GasGas) ikinci, liderin 2 dakika 26 saniye gerisinde yarışı tamamlayan Portekizli Joaquim Rodrigues (Hero MotoSports) üçüncü oldu.



Genel klasmanda 37 saat 4 dakika 5 saniyeye ulaşan 2017'nin şampiyonu Sunderland, son etap öncesi Şilili Pablo Quintanilla'nın (Monster Energy Honda) 6 dakika 52 saniye önünde zirveye yerleşti.



Dakar Rallisi, Bisha ile Cidde şehirleri arasındaki 164 kilometrelik 12. etapla yarın sona erecek.





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