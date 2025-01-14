İşte 19. haftanın VAR kayıtları

TFF, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

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İşte 19. haftanın VAR kayıtları
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14 Ocak 2025 20:00
Son güncelleme 14 Ocak 2025 20:13
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR kayıtları:

Beşiktaş - Bodrum FK, Bodrum FK'nin penaltı beklentisi
 
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
 
Mehmet Türkmen: "Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş."
 
Mehmet Türkmen: "14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım."
 
VAR: "Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin."

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