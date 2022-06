İstanbulspor'un aklı Süper Lig'de!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde perşembe günü Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak İstanbulspor, müsabakada rakibine üstünlük sağlayarak Süper Lig yolundaki son adımı da atmayı hedefliyor.



Sarı-siyahlı takımda genel menajer Eren Mert, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile futbolcu Emrecan Uzunhan, final maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Finalde mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Eren Mert, Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında galip gelerek 17 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi umut ettiklerini söyledi.



Bu sezon Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynadıkları maçların çekişmeli geçtiğini ve iki takımın da finalde yer almadığı hak ettiğini belirten Mert, şunları kaydetti:



"Final maçı her şeye açık. Umarım şans yanımızda olur. Küçük detayların belirleyici olacağını düşünüyorum. Sinirlerine hakim olan, daha çok isteyen ve motive olan takımın bir adım öne çıkacağını düşünüyorum. Üst üste ikinci kez play-off'ta oynuyoruz. Takımdaki hava çok güzel. Herkes sabırsızlıkla final maçını bekliyor. Umarım centilmence ve güzel bir karşılaşma olur. Kazanan biz oluruz. İstanbulspor, organizasyonuyla, gençlere verdiği önemle, vizyonuyla, oyuncuları ve teknik heyetiyle bu şampiyonluğu hak ediyor."



İstanbulspor'un köklü bir kulüp olduğunu ve yıllarca Süper Lig'de mücadele ettiğini vurgulayan Eren Mert, "İstanbulspor'u el birliğiyle layık olduğu yere getireceğimizi düşünüyorum." dedi.



Son 5 sezonda UEFA Lisansı aldıklarını anlatan Mert, "Bunu 1. Lig'de yapan tek kulübüz. Bunu prestij olarak görüyoruz. Finansal olarak ayağını yorganına göre uzatan bir kulübüz. Süper Lig için planlamamız var. Süper Lig'e çıktığımız takdirde 30 yaşın üzerinde oyuncuları İstanbulspor'da görmemeye devam edeceksiniz. Türk sporuna genç futbolcuları kazandırmaya devam edeceğiz. İstanbulspor, her zaman Türk futbolunda genç oyuncuları çıkaran dinamik olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



Korkmaz: "En büyük isteğimiz Süper Lig'de olmak"



İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, en büyük hedeflerinin gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu dile getirdi.



Göreve geldikten kısa süre sonra takımda keyif veren bir futbol kültürü oluşturduklarını anlatan Korkmaz, "Bu futbol kültürü, bazı küçük dokunuşları daha iyi yapsaydık bizi ilk 2'de Süper Lig'e çıkarabilirdi. İlk 2'den başka takımlar çıktı ama oyun kültürü olarak değerlendirilseydi Bandırmaspor ve İstanbulspor Süper Lig'e yükselirdi. Bu 2 takım final maçı oynayacak, biri kırılacak. Büyük hayaller kuruyorsanız, büyük hayal kırıklıklarını da göze almanız lazım. Büyük bir hayal kuruyoruz, her şeye hazırız ama en büyük isteğimiz gelecek sezon Süper Lig'de olmak." diye konuştu.



Finalde şansların eşit olduğunu vurgulayan Osman Zeki Korkmaz, "Oluşturduğumuz oyun kültürünün bu ligin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Bunu birçok maçta sahaya yansıttık. Play-off final maçında şans her zaman yüzde 50'ye 50'dir. Taktiksel stratejisini tüm unsurlarıyla yansıtan, daha iyi motive olan ve futbol şansı olan takım o işi bitirir." değerlendirmesinde bulundu.



Korkmaz, İstanbulspor'un dünyanın en büyük şehir takımlarından biri olduğunu belirterek, "Ama en yalnız şehir takımı. Renklerini milli mücadelemizden alan bir takım. Bizim için daha büyük bir motivasyon kaynağı olamaz. Belki tribünde taraftarı yok ama Türkiye genelinde çok fazla gönüllüsü var." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Korkmaz, Süper Lig'de İstanbul takımlarının sayısının fazla olmasına dair eleştiriler hakkında ise "Genel tabirle 80 milyonluk bir ülkeyiz. Bunun 20 milyonu İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da medyada çalışan insanlar, İstanbul takımlarını istemediklerini dile getiriyorlar. Bu insanların yaşam çelişkisi. 1982 Trabzon doğumluyum, 1989'da İstanbul'a taşındık. Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul. Premier Lig'de Londra ve Manchester ile çevresindeki takımları çıkarırsanız lig ortadan kalkar. Bunu futbolu bildiğini iddia eden insanların ekrandan söylemesini çok komik buluyorum. Londra'dan o kadar takım varsa İstanbul'dan da daha fazla takım olabilir." açıklamasını yaptı.



Uzunhan: "Kupayı alacağımıza inanıyorum"



İstanbulspor'un savunma oyuncularından Emrecan Uzunhan, final maçına çok iyi konsantre olduklarını belirterek, Süper Lig biletini alacaklarına inandığını aktardı.



Hem kendileri hem de Royal Hastanesi Bandırmaspor'un iyi futbol oynadığını anlatan Emrecan Uzunhan, "İki takım da şu anda bulunduğu konumu hatta ilk 2'den çıkmayı hak etti. Keyifli bir final olacak. Herkes maçın öneminin bilincinde ve çok motive. Başka hiçbir şey konuşulmuyor. Tüm konsantrasyonla gidip, gerekeni yapıp, kupayı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



İstanbulspor'un altyapısına, takım TFF 3. Lig'deyken geldiğini hatırlatan Emrecan Uzunhan, "TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig'de şampiyonluk gördüm. İlk profesyonel sezonumda play-off tecrübesi yaşadım. Bu sezon play-off'ta finale geldik. Oynayan bir oyuncuyum. Bunun gururunu yaşıyorum. Bu kulübü hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşıyacağız." şeklinde görüş belirtti.



Avrupa'da futbol oynama hedefi olduğunu dile getiren Emrecan Uzunhan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizim jenerasyonumuzun vizyonunda ilerleme görüyorum. Süper Lig'den ziyade Avrupa'da futbol oynamayı istiyorum. Mümkün olan en kısa sürede Avrupa'ya gidip, ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyorum. Zeki Çelik'in Lille'e gittiği süreçte altyapıdaydım. Umarım ben de buradan Avrupa'ya giden ikinci futbolcu olurum. Milli takım hayalim de var. Umarım önce Ümit Milli Takım'da sonra da A Milli Takım'da forma şansı bulabilirim."





