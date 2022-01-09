Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 6 maçtır mağlubiyet yaşamayan Manisa FK, İstanbulspor'u konuk etti. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İstanbul ekibi 2-1 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz ve 82. dakikada Aldin Cajic'ten geldi. Manisa FK'nın tek golünü ise 45+1'de Anıl Koç kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte puanını 30'a yükselten İstanbulspor 6. sıraya yerleşti. 6 maçlık serisi son bulan Manisa FK'nın ise 22 puanla 12. sırada konumlandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz ve 82. dakikada Aldin Cajic'ten geldi. Manisa FK'nın tek golünü ise 45+1'de Anıl Koç kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte puanını 30'a yükselten İstanbulspor 6. sıraya yerleşti. 6 maçlık serisi son bulan Manisa FK'nın ise 22 puanla 12. sırada konumlandı.