İstanbulspor, Manisa FK'nın 6 maçlık serisini bozdu

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, son 6 maçını kaybetmeyen Manisa FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Manisa FK'nın 6 maçlık serisini bozdu
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09 Ocak 2022 15:29
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 6 maçtır mağlubiyet yaşamayan Manisa FK, İstanbulspor'u konuk etti. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İstanbul ekibi 2-1 kazandı. 

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz ve 82. dakikada Aldin Cajic'ten geldi. Manisa FK'nın tek golünü ise 45+1'de Anıl Koç kaydetti. 

Bu galibiyetle birlikte puanını 30'a yükselten İstanbulspor 6. sıraya yerleşti. 6 maçlık serisi son bulan Manisa FK'nın ise 22 puanla 12. sırada konumlandı. 





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