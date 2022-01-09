Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 6 maçtır mağlubiyet yaşamayan Manisa FK, İstanbulspor'u konuk etti. M ümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İstanbul ekibi 2-1 kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz ve 82. dakikada Aldin Cajic'ten geldi. Manisa FK'nın tek golünü ise 45+1'de Anıl Koç kaydetti.



Bu galibiyetle birlikte puanını 30'a yükselten İstanbulspor 6. sıraya yerleşti. 6 maçlık serisi son bulan Manisa FK'nın ise 22 puanla 12. sırada konumlandı.











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