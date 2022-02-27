İstanbulspor-Kocaelispor maçında kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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İstanbulspor-Kocaelispor maçında kazanan çıkmadı
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27 Şubat 2022 21:06
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İstanbulspor'un golünü 90. dakikada Melih Kabasakal atarken, Kocaelispor'un golü 56. dakikada Babacar Gueye kaydetti.

İstanbulspor, 73. dakikada İbrahim Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 43, Kocaelispor ise 29 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki, haftasında İstanbulspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılacak. Kocaelispor ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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