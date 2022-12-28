Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Valon Ethemi ve 78. dakikda Emir Gültekin kaydetti.



Kasımpaşa'nın tek golü 25. dakikada Raoul Petretta kaydetti.



SÜPER LİG'DE İLK GOL



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü atan Emir Kaan Gültekin Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.



7 MAÇ SONRA GALİBİYET



Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor ligde 7 maç sonra galibiyete uzandı.



SELÇUK İNAN YİNE KAYBETTİ



Kasımpaşa'da Selçuk İnan ligde çıktığı 2. maçtan da galibiyet çıkaramadı. İstanbul ekibi ilk bir önceki hafta da Sivasspor'a mağlup olmuştu.



Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 11'e yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Ben Ouanes'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



17. dakikada Koita'nın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Fall'ın vuruşunda kaleci Jensen topu kornere çeldi.



26. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kaleciden önce hamlede bulunduğu top uygun durumdaki Petretta'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



29. dakikada İstanbulspor skoru 1-1 yaptı. Muammer Sarıkaya'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ethemi, yaptığı düzgün vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





74. dakikada ara pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.



78. dakikada İstanbulspor ikinci golü buldu. Ethemi'nin sağdan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Emir Kaan Gültekin'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Emir Kaan, yakın mesafeden yaptığı ikinci vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1



90+6. dakikada Ethemi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.



İstanbulspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Suat Arslanboğa, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo (Dk. 87 Mehmet Yeşil), Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 88 Cajic), Emir Kaan Gültekin (Dk. 87 Oğuzhan Berber), Ethemi (Dk. 90+9 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 90+6 Ali Yaşar)



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Petretta (Dk. 77 Ahmet Emin Engin), Tırpan, Celina (Dk. 65 Hajradinovic), Eysseric (Dk. 89 Yasin Özcan), Fall, Ben Ouanes, Koita (Dk. 77 Bahoken)



Goller: Dk. 26 Petretta (Kasımpaşa), Dk. 29 Ethemi, Dk. 78 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 38 Tırpan, Dk. 49 Tarkan Serbest, Dk. 51 Bruma, Dk. 62 Petretta (Kasımpaşa), Dk. 49 İbrahim Yılmaz, Dk. 63 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)









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