İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



Sarı-siyahlı takım, ligde geride kalan 27 müsabakada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Üç puan silme cezası olan İstanbulspor, 12 puanla son sırada bulunuyor. Son 6 lig maçında sadece 2 puan çıkarabilen İstanbulspor, deplasmandan galibiyetle dönerek kazanamama serisini noktalamak istiyor.



Başkent temsilcisi ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi gördü. 29 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada girdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maçı İstanbulspor 2-1 kazanmıştı.





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