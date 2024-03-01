İstanbulspor, Ankaragücü deplasmanında

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Ankaragücü deplasmanında
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01 Mart 2024 13:05
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Sarı-siyahlı takım, ligde geride kalan 27 müsabakada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Üç puan silme cezası olan İstanbulspor, 12 puanla son sırada bulunuyor. Son 6 lig maçında sadece 2 puan çıkarabilen İstanbulspor, deplasmandan galibiyetle dönerek kazanamama serisini noktalamak istiyor.

Başkent temsilcisi ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi gördü. 29 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maçı İstanbulspor 2-1 kazanmıştı.

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