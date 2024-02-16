İstanbulspor 2 eksikle Antalya deplasmanında

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İstanbulspor 2 eksikle Antalya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2024 13:08
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Sarı-siyahlı takım, ligde geride kalan 25 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Trabzonspor mücadelesinden çekildiği için 3 puanı silinen İstanbulspor, haftaya 11 puanla son sırada girdi.

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 puan alabilen İstanbul temsilcisinde Okan Erdoğan ve Florian Loshaj cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor ise 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 34 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 7. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery