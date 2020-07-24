İstanbul - Lille uçağına ikinci yolcu: Mustafa Kapı

Burak Yılmaz'dan sonra İstanbul - Lille uçağına ikinci bir yolcu daha bindi: Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mustafa Kapı..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
İstanbul - Lille uçağına ikinci yolcu: Mustafa Kapı
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24 Temmuz 2020 13:41
Burak Yılmaz'dan sonra İstanbul Lille hattının ikinci yolcusu Galatasarya'dan Mustafa Kapı oldu.

Beşiktaş'ın golcüsü için İstanbul'a gelen Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Mustafa Kapı ve menajeriyle masaya oturdu. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mustafa Kapı, Lille ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer, kısa süre içerisinde Lille tarafından resmen duyurulacak.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Mustafa Kapı için Lille'in 1.5 aydır takipte olduğu, genç oyuncuyla ilgili tüm verilere ulaştıktan sonra transfer kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray ise bu transferden 300 bin euro (2.382 milyon TL) yetiştirme bedeli alacak.



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