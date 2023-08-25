İstanbul derbisinde Kasımpaşa, Pendikspor'u ağırlıyor!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Ligde oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Kasımpaşa, hanesine 4 puan yazdırdı. MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.



Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise geride kalan 2 haftada bir puan elde etti. Hatayspor'a 5-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.



İki İstanbul temsilcisinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.



