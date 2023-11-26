İstanbul derbisinde Başakşehir'in konuğu Pendikspor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



Ligdeki son 8 maçında tek galibiyet alabilen turuncu-lacivertli ekip, 9 puanla haftaya 18. sırada girdi.



Üst üste iki maçını kazanan Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada bulunuyor.



Deniz Türüç ve Ba ceza sınırında



Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Deniz Türüç ve Ousseynou Ba, ceza sınırında bulunuyor.



Deniz ve Ba, Pendikspor karşılaşmasında kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.



