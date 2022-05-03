İstanbul'da Trabzonsporluların büyük kutlama hazırlığı

Trabzonspor'da taraftarlar kutlamalarını sürdürüyor. Hem Trabzon'da hem de yurdun dört bir yanında sevincini yaşamaya devam eden Karadeniz ekibinde taraftar grupları, 8 Mayıs Pazar günü İstanbul'da da bir kutlama programı gerçekleşeceğini açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İstanbul'da Trabzonsporluların büyük kutlama hazırlığı
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03 Mayıs 2022 14:19
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak.

Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda şampiyonluk kutlama programı gerçekleştirilecek.

Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.



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