İspanyollar, Ferdi Kadıoğlu'na hayran kaldı

Ferdi Kadıoğlu, A Mill Takım'da Avusturya maçındaki performansıyla İspanyolları kendisine hayran bırakırken, transferde de önemli gelişmeler yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İspanyollar, Ferdi Kadıoğlu'na hayran kaldı
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05 Temmuz 2024 09:20
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Avusturya maçında 8 kulüp tribünden takip etmişti. Performansıyla parmak ısırtan 24 yaşındaki sol beke İspanyollar hayran kaldı.

FERDİ İÇİN OLAY SÖZLER

Atletico Madrid'in transfer listesinde yer alan Ferdi için İspanyollar, "Ferdi Kadıoğlu kendi ışığında parlıyor. Böyle bir sol bek zor bulunuyor. Çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Oynadığı her bölgede iyi performans ortaya koyuyor. Dikkat çekici bir zekaya sahip" yorumunu yaptı.

Atletico Madrid'in Ferdi'yi elinden kaçırmamak için elini çabuk tutması gerektiği de vurgulandı.

ARSENAL TRANSFERDE ÖNE GEÇTİ

İngilizler ise Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu transferde öne geçtiğini duyurdu. Maddi olarak Ferdi'yi alabilecek olan kulübün Arsenal olduğunun altını çizen Ada medyası 30 milyon euro'ya bu transferin bitebileceğini iddia etti

YENİDEN İZLEYECEKLER

Avusturya karşısında birçok istatistik ile öne çıkan Ferdi Kadıoğlu'nu Hollanda karşılaşmasında da Atletico Madrid ve Arsenal scout ekibi canlı olarak izleyecek.

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