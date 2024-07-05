İspanyollar, Ferdi Kadıoğlu'na hayran kaldı

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Avusturya maçında 8 kulüp tribünden takip etmişti. Performansıyla parmak ısırtan 24 yaşındaki sol beke İspanyollar hayran kaldı.
FERDİ İÇİN OLAY SÖZLER
Atletico Madrid'in transfer listesinde yer alan Ferdi için İspanyollar, "Ferdi Kadıoğlu kendi ışığında parlıyor. Böyle bir sol bek zor bulunuyor. Çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Oynadığı her bölgede iyi performans ortaya koyuyor. Dikkat çekici bir zekaya sahip" yorumunu yaptı.
Atletico Madrid'in Ferdi'yi elinden kaçırmamak için elini çabuk tutması gerektiği de vurgulandı.
ARSENAL TRANSFERDE ÖNE GEÇTİ
İngilizler ise Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu transferde öne geçtiğini duyurdu. Maddi olarak Ferdi'yi alabilecek olan kulübün Arsenal olduğunun altını çizen Ada medyası 30 milyon euro'ya bu transferin bitebileceğini iddia etti
YENİDEN İZLEYECEKLER
Avusturya karşısında birçok istatistik ile öne çıkan Ferdi Kadıoğlu'nu Hollanda karşılaşmasında da Atletico Madrid ve Arsenal scout ekibi canlı olarak izleyecek.
FERDİ İÇİN OLAY SÖZLER
Atletico Madrid'in transfer listesinde yer alan Ferdi için İspanyollar, "Ferdi Kadıoğlu kendi ışığında parlıyor. Böyle bir sol bek zor bulunuyor. Çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Oynadığı her bölgede iyi performans ortaya koyuyor. Dikkat çekici bir zekaya sahip" yorumunu yaptı.
Atletico Madrid'in Ferdi'yi elinden kaçırmamak için elini çabuk tutması gerektiği de vurgulandı.
ARSENAL TRANSFERDE ÖNE GEÇTİ
İngilizler ise Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu transferde öne geçtiğini duyurdu. Maddi olarak Ferdi'yi alabilecek olan kulübün Arsenal olduğunun altını çizen Ada medyası 30 milyon euro'ya bu transferin bitebileceğini iddia etti
YENİDEN İZLEYECEKLER
Avusturya karşısında birçok istatistik ile öne çıkan Ferdi Kadıoğlu'nu Hollanda karşılaşmasında da Atletico Madrid ve Arsenal scout ekibi canlı olarak izleyecek.
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