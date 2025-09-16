İspanya Spor Yüksek Konseyi, Uluslararası Bisiklet Birliğini 'soykırımı aklamakla' suçladı

İspanya'da Eğitim, Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), Uluslararası Bisiklet Birliğini(UCI) La Vuelta bisiklet yarışmalarına İsrail takımının katılmasını sağlayarak "Gazze'deki soykırımı aklamakla" suçladı.



İspanya'nın başkenti Madrid'de 14 Eylül Pazar günü yapılan La Vuelta bisiklet yarışı finalinin İsrail karşıtı gösterilerin yoğunluğundan dolayı yarıda kesilmesiyle bağlantılı tartışmalar sürüyor.



UCI "La Vuelta'da İsrail takımı İsrael Premier Tech'e karşı boykot çağrılarının siyasi araç haline dönüştüğünü, protestoları kınadığını ve Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarının üzüntü verici olduğunu" savunan bir açıklama yapınca CSD'den buna yanıt gecikmedi.

CSD Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes'in, UCI Başkanı David Lappartient'e gönderdiği ve İspanyol basınında yer alan mektupta, UCI'den gelen eleştirileri anlamadığını kaydeden Uribes, İsrail takımının La Vuelta'ya katılmasıylasavundu.vurgulayan Uribes,ifadelerini kullandı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, La Vuelta boyunca yapılan İsrail karşıtı barışçıl gösterilerden dolayıifadesini kullanmıştı.