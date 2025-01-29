İspanya'da gündem yabancı hakem!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, La Liga'ya İngiliz hakemlerini getirmek istiyor. Konuyla ilgili İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İspanya'da gündem yabancı hakem!
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29 Ocak 2025 17:46
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'dan, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Louzan, Perez'in hakemlerden memnun olmadığını ve La Liga'ya İngiliz hakemlerini getirmek istediğini söyledi.

Rafael Louzan, yaptığı açıklamada, "Florentino Perez, hakemler konusunda memnuniyetsizliğini net bir dille ifade ediyor. Bana, "Bize zarar veren bu hakem sorununu çözmek zorundasınız. Hakemler yüzünden birçok şampiyonluk kaybettik." dedi." sözlerini sarf etti.

Perez'in La Liga için İngiliz hakem düşüncesinde olduğunu söyleyen Louzan, "Bana bir gün La Liga'ya İngiliz hakemlerini getirmek istediğini söyledi." dedi.

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