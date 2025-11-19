A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geldi.



Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.



İspanya mücadelenin 4. dakikasında Daniel Olmo ile öne geçti. Milli Takımımız 42. dakikada Deniz Gül ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Salih Özcan, Orkun Kökçü'nün asistinde harika bir vuruşla Milli Takımımızı öne geçiren golü attı. 62. dakikada ise İspanya Mikel Oyarzabal ile eşitliği yakaladı.

İspanya Milli Takımı, grupta ilk kez puan kaybetti.

Bu sonucun ardından grubu 2. sırada bitirip play-off'u garantileyen A Milli Futbol Takımımız, puanını 13'e yükseltti. İspanya ise grubu 16 puanla 1. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkı kazandı.



MONTELLA'DAN 8 DEĞİŞİKLİK



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 8 değişikliğe gitti.



İtalyan teknik adam, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, cezalı İsmail Yüksek, sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ile kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'e şans verdi.



Montella, ay-yıldızlı takımı Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül ilk 11'iyle sahaya sürdü.



Milli takımda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, İsak Vural, Arda Güler, Kenan Yıldız, Atakan Karazor, Yusuf Akçiçek, Ahmed Kutucu, Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç, yedekler arasında yer aldı.



İSPANYA, GOLÜ ERKEN BULDU



Mücadelenin 4. dakikasında sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Cucurella, ön direğe ortasını yaptı. Topu kontrol eden Olmo, Samet ve Orkun'un arasından geçip sağ ayağının ucuyla sağ köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak filelere gitti.



İSPANYA İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI



Dakikalar 24'ü gösterirken savunmadan atılan uzun topta Merih'in ters vuruşu sonrası yayın solundan ceza sahasına giren Oyarzabal, penaltı noktasına yerden pasını gönderdi. Pino'nun sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşu savunmada Çağlar çıkardı. Pozisyonun devamında top kornere gitti.



ALTAY GOLE İZİN VERMEDİ



30. dakikada merkezden gelişen İspanya atağında Pino'nun pasıyla yayın sağında topla buluşan Olmo, sol ayağının üstüyle çok sert vurdu. Kaleci Altay sağ eliyle topu kornere çeldi.



MİLLİ TAKIMIMIZ DENİZ GÜL İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI



A Milli Takımımızın 42. dakikada sağdan Orkun ile kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına doğru ortalanan topa Barış Alper sağ ayağının ucuyla dokundu. Kale sahasına yönelen meşin yuvarlağa Deniz düşerken sağ ayağının üstüyle vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Simon'un sağından filelere gitti.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.







İKİNCİ YARI İLK TEHLİKE MİLLİ TAKIMIMIZDAN



50. dakikada merkezden gelişen atakta Orkun, yayın sağından ceza sahasına giren İrfan Can'a yerden pasını gönderdi. İrfan Can'ın sol ayağının içiyle yaptığı vuruş kaleci Simon'da kaldı.



BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN BİR RÖVEŞATA



Milli Takımımız 53. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından kazandığımız serbest vuruşta Orkun, penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmanın kafayla sol çapraza uzaklaştırdığı topa Barış Alper röveşatayı vurdu. Kaleci Simon topu kornere çeldi.



SALİH ENFES BİR VURUŞLA MİLLİ TAKIMIMIZI ÖNE GEÇİRDİ



54. dakikada soldan gelişen atakta Ferdi, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Top savunmadan sekip yaya doğru gitti. Orkun'un göğsüyle indirdiği topa Salih sağ ayağının üstüyle uzak köşeye yerden sert ve düzgün vurdu. Meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti.



İSPANYA EŞİTLİĞİ YAKALADI



Dakikalar 62'yi gösterirken sol kanattan gelişen İspanya atağında Cucurella, penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Çağlar'ın uzaklaştırmak istediği top sol çapraza açıldı. Pino'nun sağ ayağının içiyle kaleye yaptığı vuruşu Merih çizgiden çıkardı. Kale sahasına seken top Çağlar'ın dizine çarpıp Oyarzabal'ın önüne düştü. Oyarzabal da meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.



BARIŞ ALPER'DEN FÜZE



67. dakikada merkezden gelişen A Milli Takımımızın atağında İrfan Can, sağdan ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e yerden pasını gönderdi. Barış Alper'in sağ ayağının üstüyle yakın köşeye yaptığı vuruşu kaleci Simon güçlükle kornere çeldi.



MİLLİLERİMİZ ETKİLİ GELDİ



82.dakikada soldan gelişen atakta Orkun, penaltı noktasının soluna doğru ortaladı. Barış Alper'in dokunamadığı top yaya doğru açıldı. Atakan'ın sol ayağının içiyle gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



MONTELLA, KART CEZA SINIRINDAKİ ÜÇ OYUNCUYU KORUDU



Vincenzo Montella, sarı kart ceza sınırında bulunan 3 oyuncuya ilk 11'de şans vermedi.



Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, yedekler arasında yer aldı.



DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE



Genç oyuncu Deniz Gül, A Milli Takım ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.



Portekiz ekibi Porto'da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, daha önce A Milli Takım'da görev aldığı 4 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.



KAPTAN MERİH DEMİRAL



A Milli Takım'da İspanya karşılaşmasında kaptanlık pazubendini Merih Demiral taktı.



Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





4. dakikada İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Cucurella'nın altıpas önüne gönderdiği topu kontrol eden Olmo, yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



30. dakikada gelişen İspanya atağında, Pino'nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Olmo'nun dönerek sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



34. dakikada milli takım etkili geldi. Çağlar kaptığı topu İspanya ceza sahası önündeki Deniz'e yolladı. Deniz yerden pasını gerideki Orkun'a verdi. Orkun'un sert şutunda top, kaleci Unai Simon'da kaldı.



42. dakikada milliler beraberlik golünü attı. Sağ taraftan Orkun'un kullandığı kornerde Barış Alper'in indirdiği topu altıpas önünde Deniz Gül ağlara yolladı: 1-1.



45. dakikada İspanya etkili geldi. Fabian Ruiz, Olmo'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ruiz'in yerden şutunda, Altay ayağıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Orkun Kökçü'nün şık pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'da kaldı.



53. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Orkun'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta sekerek havalanan topu arka direkte Barış Alper Yılmaz kontrol etti. Barış'ın röveşatasında Unai Simon üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



54. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sol taraftan Ferdi Kadıoğlu'nun terse gönderdiği topu Orkun Kökçü, göğsüyle Salih Özcan'ın önüne indirdi. Salih, ceza yayının hemen gerisinden yaptığı düzgün ve sert vuruşta meşin yuvarlağı Unai Simon'un sağından filelerle buluşturdu: 1-2.



62. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Sol taraftaki Cucurella'nın ortasında Çağlar'dan seken top, Pino'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Merih Demiral'ın kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdığı meşin yuvarlak, yeniden Çağlar'a çarparak Oyarzabal'ın önüne düştü. Oyarzabal, topu boş kaleye göndererek ağları havalandırdı: 2-2.



67. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta kaleci Unai Simon gole izin vermedi.



90+2. dakikada Baena'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Altay Bayındır topu köşeden kornere çeldi.





Stat: La Cartuja de Sevilla



Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya)



İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino (Dk. 46 Ferran Torres), Garcia, Fabian Ruiz (Dk. 83 Fornals), Pino (Dk. 62 Baena), Olmo (Dk. 74 Fermin Lopez), Oyarzabal (Dk. 62 Samu)



Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Dk. 83 Yusuf Akçiçek), Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 78 Mustafa Eskihellaç), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Dk. 78 Atakan Karazor), İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Yusuf Sarı), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül (Dk. 69 Mert Müldür)



Goller: Dk. 4 Olmo, Dk. 62 Oyarzabal (İspanya), Dk. 42 Deniz Gül, Dk. 54 Salih Özcan (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 12 Deniz Gül, Dk. 76 Salih Özcan, Dk. 80 Merih Demiral, Dk. 89 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90+4 Altay Bayındır (Türkiye), Dk. 68 Baena (İspanya)



