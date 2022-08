Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligde 6 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip üçüncü haftada evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıkları için Yalıçiftlik Tesisleri'nde antrenman yaptı.



BODRUMSPOR'DA MUSA CANER'İN CEZASI BİTTİ



Hazırlık kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle Koray Kılınç, antrenmanda yer almadı. Çalışmaları, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetici Zeynel Kılıç da izledi. Öte yandan geçen sezondan kart cezası nedeniyle ilk iki haftada oynayamayan Musa Caner'in cezası sona erdi.



İSMET TAŞDEMİR HEDEFLERİNİ ANLATTI



Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunun mücadeleden geçtiği bilinci ile sezona hazırlandıklarını söyledi. Ligin zor bir maraton olduğunu belirten Taşdemir, amaçlarının ligi tanımak, adapte olmak olduğuna işaret etti.



Takım olarak iddialı bir karaktere sahip olduklarını anlatan Taşdemir, "Bu lige renk katmak, ligin oyununu güzel şekilde oynamak, izleyen herkesten oyunsal anlamda övgüler duymak önceliğimiz. Bunları yaptığımız zaman başarı da kendiliğinden gelecektir. Bizim yapmaya çalıştığımız takımımızın ligde iyi bir oyun oynaması." ifadelerini kullandı.



"LİGDE HER MAÇIMIZ ZOR"



Bu hafta oynanacak Adanaspor maçına da iyi bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Taşdemir, Adana takımının yeni bir oluşum içinde olduğunu ve iyi oyuncuları bulunduğunu belirtti. Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Adana takımı da yeni bir oluşum içinde iyi oyuncuları var. İyi bir takım olma yolunda ilerliyorlar. Ama maçı maç saati belirler, atmosferi belirler. O an için maça hazır olan, maçta iyi konsantre olan takım genelde kazanıyor. Bizim o gün iyi olma şansımız yok. Bizim hep iyiyi arama, üretme gibi bir zorunluluğumuz var. Oyuncu kardeşlerim buna alıştı ve yapmaya devam ediyorlar. Bizim için ligdeki en zor maçlardan bir tanesi. Çünkü her maçımız zor."



BAHADIR EROL: "GALİBİYETLE AYRILIRIZ"



Takımın sol beki Bahadır Erol da lige bu şekilde başlamayı hedeflediklerini ancak bunu kendi içlerinde yaşadıklarını anlatarak, "Her şey beklediğimiz gibi gidiyor. Güzel geçiyor, umarım bundan sonra da böyle devam eder. Bodrumspor'u en iyi şekilde, en iyi yerlerde temsil ederiz. İyi yerlere getirebileceğimizi düşünüyorum. Bir sistemimiz var, Adanaspor maçında da sahaya yansıtabilirsek oradan da galibiyetle ayrılabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sağ kanat oyuncularından Cenk Şen de takım olarak hedeflerine maç maç baktıklarını belirterek, sezon sonu istedikleri yerde olmayı hedeflediklerini ifade etti.





