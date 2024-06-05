İsmet Taşdemir: 'Mourinho var diye sinmeyiz'

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho'ya meydan okudu.



"MÜCADELE EDECEĞİZ"



Süper Lig'in her geçen gün daha da büyük bir marka olacağını söyleyen Taşdemir, "Mourinho çok başarılı, kariyerli bir teknik adam. Çoğu genç teknik adamın rol modeli ligimizde olacak ve belki de karşılaşacağız. Ancak dünyada kimsenin kimseden çok fazla bir üstünlüğü yok. Gerçekten işinize aşıksanız, çalışıyorsanız ve elinizde doğru bir oyuncu grubunuz varsa mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Biz de Mourinho var, o var bu var diye bir tarafa sinecek değiliz. Kendi bilgi birikimimiz doğrultusunda, mücadelenin içerisine girmeye çalışacağız" dedi.



Daha yolun başında olduklarını belirten Taşdemir, "Henüz çok erken, biz de Süper Lig yapılanmamızı oluşturalım, ondan sonra daha net şeyler söyleyebilirim ancak daha düne kadar dünya futboluna damga vurmuş bir teknik adamla karşı karşıya gelmek heyecan verici" diye konuştu.



Yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, kulüp tarihine geçmişti. Yeşilbeyazlılarda 3 senedir görev yapan Taşdemir, 2. Lig'de devraldığı yeşil-beyazlıları Süper Lig'e taşımayı başardı. 3 sezonunda da mücadele ettiği liglerde Play-Off oynayan Taşdemir'in öğrenciler, geçtiğimiz yıl elendiği finalde bu kez gülmeyi başardı ve adını Süper Lig'e yazdıran son ekip oldu. (Yeni Asır)





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