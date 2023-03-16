İsmet Taşdemir: 'Elimizden geleni yapacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 20 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak Bodrumspor, son iki haftada alınan mağlubiyetleri telafi etmek istiyor.



Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da, sakatlıklarından dolayı Orgill, Umar ve Burak Öksüz forma giyemezken, sakatlıktan dönen Samet Yalçın'ın maçta forma giyebileceği belirtildi.



Ligde play-off hattında 41 puanla 7. sırada bulunan takım, Sakarya'dan 3 puanla dönmek istiyor.



Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçının önemli olduğunu söyledi.



İki haftadır çok kötü mağlubiyetler aldıklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:



"Mücadele ettiğimiz rakiplerle aramızda çok büyük farklar var. Biz bu farkların hiçbirini sahada yansıtmadık. Çok iyi oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Maçtan sonra üzüntü verici olay yaşandı, bunlar doğaldır. Takım şu ana kadar beklentinin üzerinde bir performans sergiledi. Yönetim ve takım olarak aile gibiyiz. Bundan sonraki süreçte taraftarı mutlu edecek sonuçlar almayı hedefliyoruz. Sakarya maçında galibiyete odaklandık. Biz iyi bir takımız, Sakarya da iyi bir takım. Elimizden ne geliyorsa çıkıp oynayacağız. İki haftadır yaşadıklarımızı orada yaşamadan galibiyetle dönmek istiyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ