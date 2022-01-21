İsmail Kartal, Özil'i yedek kalmaya böyle ikna etti

Fenerbahçe hocası İsmail Kartal, Mesut Özil'i takım oyuncusu olmaya ikna etti. Özil de Altay maçında yedek kulübesinde olmasına rağmen takım arkadaşlarına destek verdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal, Özil'i yedek kalmaya böyle ikna etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 13:31
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil'i takım oyuncusu olmaya ikna etti. Sarı-lacivertli teknik adam, yıldız futbolcuyla yaptığı bire bir görüşmede "Hepimiz Fenerbahçe'nin iyiliği için buradayız. Bu bilinçle birbirimize destek olacağız" dedi.

Mesut Özil de Altay maçında yedek kulübesinde olmasına rağmen takım arkadaşlarına destek verdi.

Yıldız futbolcunun yedek kalmasını İsmail Kartal, "Benim tercihim" sözleriyle özetlemişti. Karşılaşmadan bir gün önce ise Kartal, "Kaptan olmak bandı takmaktan fazlasını gerektirir" açıklaması yapmıştı.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.