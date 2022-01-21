İsmail Kartal, Özil'i yedek kalmaya böyle ikna etti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil'i takım oyuncusu olmaya ikna etti. Sarı-lacivertli teknik adam, yıldız futbolcuyla yaptığı bire bir görüşmede "Hepimiz Fenerbahçe'nin iyiliği için buradayız. Bu bilinçle birbirimize destek olacağız" dedi.



Mesut Özil de Altay maçında yedek kulübesinde olmasına rağmen takım arkadaşlarına destek verdi.



Yıldız futbolcunun yedek kalmasını İsmail Kartal, "Benim tercihim" sözleriyle özetlemişti. Karşılaşmadan bir gün önce ise Kartal, "Kaptan olmak bandı takmaktan fazlasını gerektirir" açıklaması yapmıştı.







