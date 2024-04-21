İsmail Kartal'ın büyük güvencesi: Djiku

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Djiku, İsmail Kartal'ın en büyük güvencesi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'ın büyük güvencesi: Djiku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2024 12:25
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor deplasmanında en güvendiği isimlerin başında Alexander Djiku geliyor.

Son oynanan Olympiakos maçında da harika bir oyun ortaya koyan Ganalı stoper, bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu.

Djiku'nun oynamadığı maçlarda Fenerbahçe savunmada büyük sıkıntılar yaşadı.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıkan Alexander Djiku bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery