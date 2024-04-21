İsmail Kartal'ın büyük güvencesi: Djiku

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor deplasmanında en güvendiği isimlerin başında Alexander Djiku geliyor.
Son oynanan Olympiakos maçında da harika bir oyun ortaya koyan Ganalı stoper, bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu.
Djiku'nun oynamadığı maçlarda Fenerbahçe savunmada büyük sıkıntılar yaşadı.
31 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıkan Alexander Djiku bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Son oynanan Olympiakos maçında da harika bir oyun ortaya koyan Ganalı stoper, bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu.
Djiku'nun oynamadığı maçlarda Fenerbahçe savunmada büyük sıkıntılar yaşadı.
31 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıkan Alexander Djiku bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU