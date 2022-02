İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Serdar Dursun, Slavia Prag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



"TURU GEÇMEK İÇİN GELDİK"



Karşılaşmayla ilgili konuşan İsmail Kartal "Slavia Prag'a karşı istediğimiz oyunu oynadığımız anlarda şanssız goller yedik. Bu bizim beklemediğimiz bir şey oldu. Taraftarlarımıza kendimizi affettirmek ve turu geçmek istiyoruz. Kendimize göre planlarımız var. Bize yakışan oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz. Bu kadar söyleyebiliyorum. Gerisini sahada göreceksiniz." dedi.



ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?



Arda Güler ile ilgili de konuşan İsmail Kartal "Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Böyle oyuncularımızı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Eksikleri var, kuvvetlenmesi, tecrübelenmesi gerekiyor. Artık A Takım oyuncusudur ama her zaman değil. Onu güçlendireceğiz, daha iyi olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



İRFAN CAN KAHVECİ MÜJDESİ



İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan İsmail Kartal "İrfan Can Kahveci ile konuştuk, tam olarak hazır değil ama oyunun belli bir bölümünde oynayabileceğini söyledi. Bu yüzden kadroya aldık. Hangi oyuncunun nerede ne yapacağını ben çok iyi biliyorum." açıklamasını yaptı.



KIM MIN-JAE'NİN SON DURUMU



İsmail Kartal, Kim Min-Jae ile ilgili yaptğı açıklamada ise "Kim Min-Jae son antrenmanda olacak. Sonrasında görüşmemiz olacak. Slavia Prag maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz." diye konuştu.





SERDAR DURSUN'UN AÇIKLAMALARI



Sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun ise "Turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu aynı milli maç gibi, ülke puanı için çok önemli bir maç. Konsantreyiz, hatalarımızdan ders aldık, analiz yaptık. Öncelikle gol atıp, gol yemememiz lazım. 1-0 öne geçtiğimiz anda, akıllı oynayıp gol yemememiz lazım. Galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.





