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Rodrigo de Paul, Messi'nin yanına gidiyor!

Inter Miami, Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul'un transferi için Atletico Madrid ile 15 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

calendar 25 Temmuz 2025 19:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rodrigo de Paul, Messi'nin yanına gidiyor!
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Atletico Madrid forması giyen Rodrigo de Paul, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

15 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter Miami, Arjantinli orta saha oyuncusunun transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Inter Miami, bu transfer için İspanyol ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


Inter Miami, Rodrigo de Paul ile de dört yıllık sözleşme imzalayacak.

31 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Inter Miami için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında geçen sezon 53 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.

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