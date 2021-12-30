26 yaşındaki kalecinin özellikle Denizlispor'la oynanan kupa maçında yediği hatalı goller tepki topladı.



Tecrübeli file bekçisi 120 dakikada 3, penaltılarda da 6 gol yedi. İsmail bu sezon 6 resmi maçta forma giydi ve kalesinde 8 gol gördü, sadece 2 maçı golsüz geçti.



68 maçta 114 gol yedi



İsmail'in genel kariyer performansına bakıldığında da tablo pek parlak gözükmüyor.



1995 doğumlu eldiven, Galatasaray başta olmak üzere Karagümrük, Tuzlaspor, Kayserispor gibi kulüplerde forma giydi.



Kariyerinde 68 maça çıkan Çipe, tam 114 gol yedi. Galatasaray'ın altyapısından yetişen İsmail Çipe, bütün kariyerinde sadece 16 maçı gol yemeden tamamlayabildi.



