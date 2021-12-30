İsmail Çipe şaşırttı! Bu işte bir terslik var

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, performansıyla herkesi olumsuz anlamda şaşırttı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Çipe şaşırttı! Bu işte bir terslik var
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30 Aralık 2021 09:25
İsmail Çipe
İsmail Çipe
Galatasaray
26 yaşındaki kalecinin özellikle Denizlispor'la oynanan kupa maçında yediği hatalı goller tepki topladı.

Tecrübeli file bekçisi 120 dakikada 3, penaltılarda da 6 gol yedi. İsmail bu sezon 6 resmi maçta forma giydi ve kalesinde 8 gol gördü, sadece 2 maçı golsüz geçti.

68 maçta 114 gol yedi

İsmail'in genel kariyer performansına bakıldığında da tablo pek parlak gözükmüyor.

1995 doğumlu eldiven, Galatasaray başta olmak üzere Karagümrük, Tuzlaspor, Kayserispor gibi kulüplerde forma giydi.

Kariyerinde 68 maça çıkan Çipe, tam 114 gol yedi. Galatasaray'ın altyapısından yetişen İsmail Çipe, bütün kariyerinde sadece 16 maçı gol yemeden tamamlayabildi. 


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